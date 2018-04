Sem interrupção, discursos de bop, samba jazz e afins

A guitarra de Ricardo Silveira é o eixo central de seu oitavo disco. Outros elementos (arranjos competentes, violão, baixo e bateria) são coadjuvantes que orbitam em volta de seus solos sem muito opinar. Isso funciona em algumas faixas, em geral as mais rápidas, como Rua 26 e Pela Beira do Mar, em que bebop do guitarrista cria tensão e sua palhetada se encaixa com firmeza nos grooves. Mas quando o BPM diminui, os espaços aumentam e a falta de diálogo cria situações musicais desinteressantes, como se o guitarrista estivesse praticando em casa, com uma fita de playback.

