Sem idealistas, nada de progresso

Sem os idealistas nossa humanidade nunca teria saído das cavernas. As almas que enxergam na imaginação e se atrevem a dar os passos necessários para realizar os ideais são os essenciais estopins de profundas transformações. Sem os idealistas, nada de progresso. A essas almas se contrapõem os burocratas, que recebem todos os prêmios pela competência com que desempenham a preservação do estado injusto de coisas mediante o qual os cidadãos de bem são explorados em nome de nada, porque o dinheiro público nunca se transforma no bem da maioria do povo, mas no bem pessoal de alguns poucos. A revolta dos países árabes contra os tiranos é o início da revolta ocidental contra a tirania da burocracia que emperra o progresso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Avançar, preservar e destruir para avançar novamente e continuar o eterno processo criativo, este é o caminho não apenas para a humanidade, mas para o Universo inteiro. Agora começa o tempo de preservar para você.

TOURO 21-4 a 20-5

Você é o resultado dos relacionamentos que você desenvolver, preservar e destruir também. Nenhum ser humano é uma ilha isolada no oceano de nossa espécie. Nós somos os relacionamentos que nos perturbam e alegram.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nos dias de hoje a espiritualidade não se desenvolve tanto na contemplação mística, mas na ação pragmática. Toda vez que você coloca seu conhecimento em prática, demonstra elevado grau de manifestação espiritual.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Os distanciamentos ficaram evidentes, tudo que devia perder-se e quebrar-se já se processou. Neste momento sua alma inicia o período de recuperação para ir muito além do que poderia antes de as rupturas acontecerem.

LEÃO 22-7 a 22-8

A hora é muito mais propícia ao espírito de aventura do que à prudência. Porém, como foram longos meses em que a prudência marcou o tom da situação, então não será fácil superá-la. Ela ameaça com argumentos temíveis.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Relacionar-se significa aproximar-se das diferenças, sendo este o único caminho disponível a nossa espécie para superar seus preconceitos e receios. Sem relacionar-se a alma humana empobrece e se torna amarga.

LIBRA 23-9 a 22-10

Enquanto a chama da alegria não for extinta, nenhuma circunstância adversa vingará e criará raízes. Por isso, perante o que for adverso, respire fundo e recupere as imagens mentais dos momentos alegres.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Viver com plena intensidade é a vontade manifesta através do espírito de seu signo. Nem sempre isso é possível porque as circunstâncias não ajudam, mas a partir de agora essas se dobram à vontade superior.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Concluir o que foi iniciado é importante para você não se lançar a novas aventuras carregando malas que só limitariam seus movimentos e recursos. Dedique-se à conclusão para ter mais liberdade de ação no futuro.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Muitas negociações e conversas virão pela frente e será propício sua alma se envolver em todas elas, bem disposta a mudar de opinião e, se as circunstâncias o tornarem necessário, reinventar sua posição.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Agora não é mais tão urgente que você intervenha para mudar o rumo. A partir deste momento você pode tomar atitudes mais prudentes e sossegadas, ciente de que o que foi colocado em marcha dará frutos inexoráveis.

PEIXES 20-2 a 20-3

Supere o velho hábito de esconder-se para esperar as circunstâncias se resolverem por si sós. Agora será propício você se expor mais e também tomar atitudes firmes que intervenham no mundo objetivo.