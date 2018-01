Sem horário político, novela das 9 reage A novela Império estreou e teve menos de um mês para se firmar, até que o horário eleitoral lhe deslocasse da tradicional na faixa das 21h. Só agora, com relógio estável, a Globo espera resgatar alguns dos pontos perdidos em São Paulo durante a temporada e pela última novela do horário, Em Família. Na última semana, ainda com horário político até sexta, o autor Aguinaldo Silva obteve sua melhor média semanal na região - 35 pontos, com 55% de participação entre as TVs ligadas. No Rio, o saldo ficou em 37 pontos, também recorde. No fim de semana, já livre do TSE, Império teve seu melhor sábado, com 32 pontos em São Paulo.