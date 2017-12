Sem Emmy, Orange liderou redes sociais Produção da Netflix, Orange is the New Black não levou Emmy algum na noite de anteontem, mas foi a série mais comentada nas redes sociais, com 390 posts, segundo análise do Airstrip. A empresa, que pesquisa o mercado de social media, avaliou 6.584 posts de brasileiros, entre Facebook, Twitter e Instagram. Premiada com 5 troféus, a consagrada Breaking Bad veio logo atrás, com 383 posts. Em seguida, estão Game of Thrones (292), Modern Family (178) e a britânica Sherlock (169). Entre os artistas mais comentados, Aaron Paul, de Breaking Bad, ficou em 1º lugar, com 202 posts. Jim Parsons, de The Big Bang Theory, veio em 2º, com 189 comentários.