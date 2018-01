Sem Bussunda, Casseta & Planeta não faz paródia de Lula A trupe do Casseta & Planeta não terá de resolver a curto prazo a questão da paródia do presidente Lula, missão vaga desde a morte de Bussunda. Outros personagens vividos pelo humorista, como Marrentinho e Ronaldo, podem ser deixados de lado nas piadas do dia-a-dia, mas o presidente da República, não. Isso poderia representar um problema para o grupo em ano de eleições, mas é justamente a campanha pré-eleitoral que abre uma brecha de solução. Os rapazes só tocarão no assunto brincando com candidatos fictícios, como fizeram em outros anos. Portanto, nem paródias de Lula nem de Alckmin serão vistas na atração nos próximos meses. Com isso, os cassetas não tocam no nome do presidente nem dos outros candidatos reais, livrando-se das restrições da Lei Eleitoral. Pela lei, nem em piadas os candidatos podem ser citados para não prejudicar nem favorecer nenhum dos concorrentes com a exposição. Apelar para a candidatura de Seu Creysson parece ser uma das saídas do programa no momento. Só após as eleições, os cassetas resolverão o que farão com a paródia de Lula.