Sem atração de peso, Motomix começa domingo em SP No ano passado, o evento quase não aconteceu em razão da falta de alvará. Tudo se resolveu de última hora. Este ano, o Motomix muda o conceito e se expande por mini-eventos em diversos pontos de São Paulo. Sem atrações de peso como as do ano passado (Franz Ferdinand, por exemplo), a quinta edição do Motomix dá a largada no domingo em São Paulo com shows ao ar livre e entrada gratuita no Parque do Ibirapuera e segue até o sábado da semana que vem em casas fechadas. Programado para às 14h, o Motomix, que tem como essência a interação entre o rock e o eletrônico, traz para seu primeiro evento, no Ibirapuera, a banda Apparat e o coletivo Interligados Soundsystem. Pela primeira vez no Brasil, Apparat, projeto do produtor alemão Sascha Ring, será acompanhado da banda formada por Jörg Wähner (bateria e efeitos) e Patrick Rasmussen (vocais e guitarra). Já os brasileiros do Interligados Soundsystem, que abrem o evento, comparecem em peso com os DJ Nuts, Gui Boratto, Jamanta Crew, Nego Moçambique, XRS, Zegon, Bungle, Dada Atack e Rafael Doors. A orquestração do coletivo fica por conta de Dudu Marote. Na terça-feira, o Studio SP recebe os DJs Daniel Ganjaman e Vadim. Na quarta é a vez do Clash Club abrir as portas para o rock de garagem dos californianos do Eagles of Death Metal e a sonoridade e-music do Roots Rock Revolution. Na quinta-feira, o Royal Club contará com apresentações de Zégon e de Mark Ronson, produtor das revelações Amy Winehouse e Lily Allen. Fim de semana Para o final de semana, a festa fica a cargo das casas D-Edge e Vegas Club. Na sexta, o D-Edge abre a pista para Marcos Morcef, Black Devil Disco Club e Renato Ratier. O Motomix encerra sábado com Gil Barbara e Boys Noize, no Vegas. Com exceção do Royal, todas as casas ainda dão espaço para o projeto "Novos Sons", com bandas iniciantes. O Motomix também faz, em paralelo às apresentações musicais, a mostra multimídia na Cinemateca. Com vídeos, arte móvel e palestras, a exposição fica em cartaz de 28 de novembro a 03 de dezembro. Os ingressos para os shows variam de R$ 30 a R$ 150. O show do Ibirapuera e a exposição tem entrada gratuita. Informações sobre ingressos para as apresentações fechadas podem ser obtidas pelo telefone: (11) 3089-6999.