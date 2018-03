Sem anunciantes, programa 'Olha Você' sai do ar no SBT Há programas que, mesmo com audiência baixa, atraem atenção de anunciantes. Não foi o caso do Olha Você, que o SBT tirou do ar repentinamente, no início da semana. É praxe contabilizar em programas do gênero cerca de 20 ações diárias de merchandisings (propagandas inseridas no programa). Mas, até uma semana antes de ser cancelado, o Olha Você não cumpria nem metade dessa cota.