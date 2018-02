Selton Mello interpreta policial de elite em 'Federal' Sob a sombra do sucesso de "Tropa de Elite 2", que acaba de se tornar o longa nacional mais visto no País, com mais de 6 milhões de espectadores, estreia hoje "Federal". Dirigido por Erik de Castro, o filme tem vários elementos que o colocam, inevitavelmente, em posição de comparação com o longa de José Padilha, diretor de Tropa. Na trama, um esquadrão de elite de policiais honestos faz de tudo para combater o tráfico de drogas. No time dos bandidos, o músico Eduardo Dussek interpreta o chefão do tráfico, Béque, principal alvo do esquadrão policial. Para colocar a droga no Brasil, Beque conta com a ajuda de um oficial americano corrupto, Sam, interpretado pelo ator americano Michael Madsen, de "Cães de Aluguel" e "Kill Bill 2".