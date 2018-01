Selton Mello é eleito artista do ano no 5º Prêmio Bravo!

Entre nomes veteranos, despontou Selton Mello no 5º Prêmio Bravo! Prime de Cultura, realizado anteontem na Sala São Paulo. O ator que estreou três longas este ano ("Jean Charles", "A Erva do Rato" e "A Mulher Invisível") desbancou Chico Buarque, Cildo Meirelles, Nelson Freire, Fernanda Montenegro e Ferreira Gullar, e levou o prêmio de Artista Prime do Ano. No palco, lembrou a infância e citou todos os concorrentes, no mais belo discurso da noite.

Porém, foi Chico Buarque quem causou furor. Discreto, foi o último a entrar na sala e causou tumulto entre fotógrafos e mulheres fanáticas com máquinas digitais. Chico levou o prêmio de literatura, por "Leite Derramado". Nuno Ramos derrotou Beatriz Milhazes com "Mar Morto". Roberto Alvim levou em teatro com "O Quarto", e Bruno Beltrão arrematou na dança com "H3".

Em cinema, deu Marco Bechis com "Terra Vermelha". Na categoria CD de música erudita, Rosana Lanzelotte e Ricardo Kanji venceram com Neukomm no Brasil. No quesito CD, deu Ná Ozzetti com "Balangandãs". Fernanda Takai levou o de melhor show do ano e no discurso citou a filha. O Instituto Moreira Salles venceu como instituição/programação. E Danilo Santos de Miranda, do Sesc-SP, foi a personalidade cultural do ano. Tom Zé, Jair Rodrigues e Andreia Dias encerraram a noite com A Banda. E Chico não subiu para acompanhá-los. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.