Selo Vigilante lança seis novas bandas com show em SP

reclama é Arthur Teixeira, 28 anos, cantor da banda Volantes. O show não será apenas mais um na curta carreira da banda, criada há um ano. Na noite de hoje, Volantes e outras cinco bandas (Colômbia Coffee, The Name, Vivendo do Ócio, Boss in Drama e MIM) tocarão na apresentação do novo selo Vigilante, um braço de música alternativa da gravadora Deckdisc.

Será o único selo exclusivamente de música alternativa do País. Oficializado no fim de maio, com direção artística de Rafael Ramos - descobridor dos Mamonas Assassinas e primeiro produtor dos Los Hermanos -, o selo Vigilante tenta preencher uma lacuna deixada pela Trama, de dar espaço para novas bandas brasileiras.

Num primeiro momento, por exemplo, os grupos não lançarão CDs e, sim, vinis em 7 polegadas. "Os discos convencionais serão lançados também. Mas não agora. Não iremos nos prender a um só formato", diz Ramos. "É como fabricar uma camiseta. Não se fabricam de diferentes tamanhos? De grande a baby look?". Outra alternativa será trocar um tweet pelo download de uma música, no site do selo (www.semprevigilante.com.br). "Nem todas as bandas têm um material pronto para lançar um CD. Preferimos trabalhar mais os nomes deles", completa o diretor artístico.

O material de Mariana Eva, mais conhecida como Madame MIM, ex-VJ da MTV, está mais adiantado. Ela foi a única artista que não lançou o vinil, mas será a primeira a ter um CD nas lojas. Além disso, lançará uma grife de roupa, na qual cada peça comprada virá acompanhada com um código para download de uma faixa. A data do lançamento ainda não foi definida. Entre as bandas, cada uma com um estilo diferente, há algo em comum: a descontração, seja no estilo, na música ou em ambos. MIM e Boss in Drama têm uma veia mais eletrônica.

Para as seis bandas, hoje é um dia especial. Mas, para os gaúchos do Volantes, será ainda mais importante. "Estamos nos mudando para São Paulo", diz Arthur. E, em meio a tantas opções sonoras na apresentação, ele tem um jeito peculiar de chamar a atenção para a sua banda. "Vai ser fácil me reconhecer com minha roupa de Mendigo Albino do Pampa". O que quer que esta roupa signifique, ela é uma amostra que a sobriedade atual do rock - um tanto desnecessária, convenhamos - pode ser abalada por esses seis grupos de guris. As informações são do Jornal da Tarde.

Show de lançamento do selo Vigilante - Studio SP (Rua Augusta, 591, Consolação). Tel. (011) 3129-7040. Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 15.