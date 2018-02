Selo lança caixa com três discos de Tom Zé nos EUA

O selo Luaka Bop, do americano David Byrne, que contribuiu para que Tom Zé fosse reconhecido nos Estados Unidos, no início da década de 1990, vai lançar no exterior uma caixa com três discos do compositor e cantor brasileiro.

Com o título em inglês de "Studies of Tom Zé: Explaining Things So I Can Confuse You", o box, com lançamento nos Estados Unidos previsto para o dia 5 de outubro, terá os álbuns "Estudando o Samba", de 1975, "Estudando o Pagode", de 2006, e "Estudando a Bossa - Nordeste Plaza", de 2008.

Além da versão em CD, também haverá uma outra em vinil. A informação foi divulgada na página de lançamentos do site do New York Times. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.