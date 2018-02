Seleção de repertório vai além do Samba Em Noel por Ione, das canções mais conhecidas de Noel Rosa, mas nem tanto revisitadas, Ione Papas gravou só Quando o Samba Acabou, Triste Cuíca (parceria com Hervé Cordovil) e São Coisas Nossas. O resto é raridade. Ela também não se limitou ao sam-ba, ritmo predominante no cancioneiro de Noel, incluindo no CD o fox-trote Você Só... Mente (parceria com Hélio Rosa) e a embolada Minha Viola. Entre os sambas que não tiveram mais regravações estão Por Causa da Hora, No Baile da Flor-de-Lis, Maria Fumaça