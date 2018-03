Seleção da semana* Um Deus na encruzilhada

Britânico, Clapton construiu sua reputação em afinada sintonia com o blues ancestral norte-americano, de Robert Johnson, Muddy Waters e John Lee Hooker, pioneiros do gênero. Sua reverência ao blues perpassa a carreira, do Cream e dos Bluesbreakers de John Mayall até hoje. Gravou o álbum Me and Mr. Johnson, com canções de Robert Johnson, e repartiu o estúdio com uma das autoridades supremas, B.B. King, em Riding with the King.

Dizem que traz 32 guitarras na bagagem. Clapton vai acender a noite de São Paulo com baladas como Tears in Heaven; vai iluminar os ouvidos com Hoochie Coochie Man, de Willie Dixon; vai fazer a guitarra chorar em My Father's Eyes; e o violão murmurar em Change the World. Ele consegue cimentar seu estilo do gospel ao honky-tonk e ao reggae.

Sua trajetória perpassa e se cruza com os fatos e as figuras mais significativas do rock: tocou guitarra com Bob Dylan, os Beatles e os Stones. Namorou a mulher de George Harrison, Patty Boyd (musa de Layla e Wonderful Tonight), e chegou a pensar em dar um fim em Mick Jagger, quando este ficou com sua namorada italiana. Foi alcoólatra e viciado em heroína. No Natal de 1981, chegou a ser trancado pela mulher no quarto para parar de beber. Mas saiu do buraco. Nos anos 1960, com o disco 461 Ocean Boulevard, disseminou o primeiro grande hit universal, a versão de I Shot the Sheriff. Em seguida, com o disco Slow Hand, de 1977 (de onde vêm Wonderful Tonight e Cocaine, ambas no set list), eternizou o mito. / JOTABÊ MEDEIROS

ERIC CLAPTON

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando: Quarta, às 21 h (abertura dos portões, às 16 h). Onde: Estádio do Morumbi. Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/nº. Quanto: R$ 140/ R$ 650.