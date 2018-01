seleção da semana*

Aos 81 anos, o 'velho' está de volta e com um filme que lhe é caro. Clint conta a história de J.Edgar Hoover, o lendário diretor do birô de investigações do FBI, que atravessou décadas no poder, sempre dedicado a suas atividades favoritas - a caça aos comunistas e a salvação dos EUA.

Na intimidade, o homem que trombava com presidentes - e todo mundo temia - era um gay enrustido que só temia uma pessoa, sua mãe. Um personagem ingrato - Hoover era um direitista fdp -, uma narrativa que atravessa décadas. Um filme em dois períodos, com seu personagem jovem e decrépito. Os ideais e sua degradação. J.Edgar é interpretado por Leonardo DiCaprio e o filme, que poderá ser indicado para o Oscar na terça-feira, é destaque numa sexta que se antecipa cheia de promessas. / LUIZ CARLOS MERTEN