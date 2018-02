Seleção da Semana

Todo ano, o Festival de Cannes necessita de um escândalo para se manter na mídia como o mais importante evento de cinema do mundo. Antigamente, eram as starlettes, que posavam nuas. Hoje, são os próprios diretores, os chamados "autores". O dinamarquês Lars Von Trier terminou banido do festival que lhe deu fama. E tudo por causa de umas declaração infeliz durante a coletiva de Melancolia, seu belo filme com estreia anunciada para sexta-feira que vem.

Melancolia é um estado de espírito, mas também é o nome do planeta em rota de colisão com a Terra. A vida, tal como a conhecemos, vai terminar. Lars Von Trier a acompanha do ângulo de duas irmãs reunidas no castelo em que uma delas está se casando.

O escândalo de Cannes, em 2011, foi a declaração de apoio do cineasta a Adolf Hitler. Um jornalista havia perguntado a Von Trier sobre sua atração pelo romantismo alemão. Ele deu uma resposta tortuosa e, no final, estava elogiando Hitler. Disse que não é por causa do Holocausto que o "führer" tem de ser integralmente negado. E Von Trier arrematou: "Eu mesmo sou nazista".

Ao seu lado, a atriz Kirsten Dunst afundou na cadeira e fez uma cara de quem gostaria de estar bem longe. Não adiantou o diretor se desculpar. Dias depois, entrevistado pelo Estado, Von Trier fez uma análise interessante da situação. Recriminou-se por falar além da conta e não reconhecer limites. "Como um motorista cujo carro está desgovernando, eu percebi o que estava ocorrendo, mas não tinha como recuar." A declaração infeliz do diretor, não o filme, virou o assunto de Cannes. Felizmente, o júri presidido por Sean Penn restabeleceu o debate na justa medida, ao premiar Kirsten Dunst. A coincidência é que Melancolia estreia na mesma semana em que ocorre em São Paulo o Festival de Cinema Judaico, no qual o Holocausto é sempre um grande tema. / LUIZ CARLOS MERTEN

MELANCOLIA

Direção: Lars Von Trier (2011, 137 minutos).

Elenco: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,

Kiefer Sutherland. Estreia prevista para sexta.

FUNK-SE QUEM PUDER

O grupo Dirty Dozen Brass Band, verdadeira instituição do funk jazz de New Orleans, surgido em 1977 (e que já tocou em discos de Dr. John, Elvis Costello, David Bowie), está na cidade para tocar na sexta e no domingo, no Bourbon Fest. Vocais encorpados, acompanhados por saxofones especializados em farra (de Roger Lewis, barítono, e Kevin Harris, tenor), mais o trombone de Steven Walker e a guitarra de Jake Eckart e a bateria de Terence Higgins e o sousaphone de Julios McKee. Puro suingue. / JOTABÊ MEDEIROS

BOURBON FEST

Quando: Terça a quinta, 22 h; sáb., 23h30; dom., (7), 11 h. Onde: Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, 5095-6100. Quanto: R$ 65/ R$ 250 (brunch).

NO EMBALO DO MAR

O Grupo Corpo apresenta sua nova coreografia, Sem Mim, assinada por Rodrigo Pederneiras e inspirada pelo mar. A trilha sonora é de José Miguel Wisnik e Carlos Núñez. A cia. mostra ainda seu outro trabalho, O Corpo. / ELIANA SILVA DE SOUZA

GRUPO CORPO

Quando: De 4 a 14/8. Onde: Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, telefone 5693-4000. Quanto: R$ 40/ R$ 100.

CINEFILIA EM DEBATE

A exibição do curta-metragem Uma História D"Água antecede, na terça-feira, um bate-papo entre Antoine de Baecque (foto), autor de Cinefilia, e Ismail Xavier, coordenador editorial dos livros de cinema da Cosac Naify. Historiador e crítico francês, De Baecque retrata, em seu livro, um momento vital do cinema francês entre os anos 1940 e 1960, quando jovens irrequietos como Godard, Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette e André Bazin promoveram discussões que resultaram na nouvelle vague. Cinefilia é fundamental não só para historiadores da sétima arte. / UBIRATAN BRASIL

ANTOINE DE BAECQUE

Quando: Terça, às 20h. Onde: Reserva Cultural. Avenida Paulista, 900, telefone 3287-3529. Quanto: grátis - ingressos a partir das 19 h no local.

TEATRO PARA TODOS

O projeto Palco Giratório reúne espetáculos de teatro e dança, além de oficinas e debates, de 2 a 28 em várias unidades do Sesc. Entre as atrações, a peça O Dragão (foto), do grupo Amok Teatro, que se apresenta a partir de quarta. / E.S.S.

FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO

Quando: Quarta e quinta, 21 h. Onde: Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. Quanto: R$ 8 - tinyurl.com/sescgira.

WARHOL E TELEVISÃO

O artista pop americano Andy Warhol produziu, entre os anos 1960 e 80, trabalhos para a televisão, muitos deles, para programas que levavam o seu nome. Uma seleção dessas obras é o destaque de mostra no Sesc Pinheiros. / CAMILA MOLINA

WARHOL TV

Quando: 10h30/21h30 (dom., 10h30/17h30; fecha 2ª). Até 25/9. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Quanto: Grátis.