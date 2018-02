Seleção da Semana

Mestre espanhol do fantástico, Alex de La Iglesia gosta de mesclar suas narrativas de horror/terror com uma sensualidade que, muitas vezes, senão quase sempre, se revela mais perturbadora do que os massacres que ele também gosta de filmar. O Dia da Besta, Perdita Durango, Mueros de Risa, La Comunidad. Há um novo filme de De La Inglesia estreando nos cinemas brasileiros.

Balada do Amor e do Ódio cobre cerca de 40 anos de história da Espanha, desde a Guerra Civil, nos anos 1930, até os 70. É durante o sombrio período do franquismo que se desenrola a sangrenta alegoria que o autor situa no mundo do circo. Dois palhaços, interpretados por Antonio de la Torre e Carlos Areces, se apaixonam pela sexy trapezista Carolina Bang, e iniciam um insano e violento duelo por seu amor.

O cinema já situou outras histórias de terror no universo do circo. Uma das mais famosas, e um filme relativamente pequeno em termos de produção, foi o britânico O Circo dos Horrores, de Sidney Hayers, de 1959, cujas atrocidades vinham embaladas numa música que virou hit na época. Alex de La Iglesia talvez tenha visto o velho cult de Hayers.

Inicialmente ligado aos quadrinhos, ele estreou no longa com Ação Mutante, uma trama futurista em que feios e deformados são mortos em nome da estética. A partir daí, De La Iglesia deixou claro que o fantástico que lhe interessa tem o pé na realidade e é certamente marcado pelo contexto social. É o caso de Balada do Amor e do Ódio, que faz a crônica daquele período em que o general Franco, vencedor da Guerra Civil, se obstinou em impedir que o século 20 chegasse à Espanha. Quando o circo - o filme - montado pelo diretor se encerra, uma nova etapa começa. Não por acaso, o autor dessa nova Espanha será um tal de Pedro Almodóvar, mas poderia ser De La Iglesia. / LUIZ CARLOS MERTEN

BALADA DO AMOR E DO ÓDIO

Direção: Alex De La Iglesia. Elenco: Carlos

Areces, Antonio De La Torre, Carolina Bang.

Gênero: Comédia dramática. Estreia sexta.

SUJEIRA QUE CLAREIA

Blues vigoroso, moderno, cheio de exemplares do dito "dirty blues" (caso de Devil Got My Woman, interpretado à maneira de um legítimo sucedâneo de Captain Beefheart ou Tom Waits), o grupo Jon Spencer Blues Explosion desembarca na cidade para show único. Formado em 1990 em Nova York por Jon Spencer, Judah Bauer e Russell Simins, suas distorções de guitarras e os vocais sujos de Spencer os tornaram um culto indie em tudo que é bar enfumaçado. Boa noitada para quem só tem um blefe na manga. / JOTABÊ MEDEIROS

THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION

Quando: Quinta, às 23 h. Onde: Bourbon Street Music Club. Rua dos Chanés, 127, Moema, telefone 5095-6100. Quando: R$ 160/ R$ 240.

É A VEZ DE LISZT

O pianista Arnaldo Cohen, que acaba de lançar CD com obras de Rachmaninoff com a Osesp, agora se volta a Liszt, de quem toca o Concerto n.º 1. Com Carlos Moreno na regência, a orquestra toca ainda a Sinfonia n.º 1 de Mahler. / JOÃO SAMPAIO

ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ

Quando: Sábado e domingo (dia 31), 20h. Onde: Teatro Municipal de Santo André. Praça IV Centenário, s/nº, telefone 4433-0789. Quanto: Grátis.

PAPO COM MUTARELLI

Escritor, ator e cartunista, Lourenço Mutarelli é o convidado do Palavra Inquieta, evento realizado pelo Clube dos Autores, site que possibilita ao autor publicar sua obra sem tiragem mínima - sob demanda - e sem nenhum tipo de custo. Autor, entre outros, de O Cheiro do Ralo, Mutarelli vai conversar com os participantes sobre sua experiência. Interessados devem enviar e-mail com RG para atendimento@clubedeautores.com.br. / UBIRATAN BRASIL

LOURENÇO MUTARELLI: PALAVRA INQUIETA

Quando: terça, às 17h30. Onde: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.624 - inscrições: atendimento@clube deautores.com.br. Quanto: grátis.

GENTE DE TODO CANTO

O polivalente DJ Tudo é pesquisador de cultura popular e baixista da banda DJ Tudo e Sua Gente de Todo Lugar, que moderniza ritmos afro brasileiros. No Auditório, o suingue conta com Junio Barreto e convidados. / ROBERTO NASCIMENTO

DJ TUDO E SUA GENTE DE TODO LUGAR

Quando: Sexta, às 21 h. Onde: Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque do Ibirapuera, telefone 3629-1014. Quanto: R$ 30.

SÃO TODOS POR UM

Bailarinos brasileiros que atuam no exterior se reúnem no Municipal para apresentar Golden Stars. O espetáculo, uma seleta de 27 coreografias, traz artistas como Andreza Randisek, solista do Ballet de Chicago. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES

GOLDEN STARS - XXX ENDA

Quando: Segunda e terça, 21 h. Onde: Teatro

Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, telefone. 3397-0327. Quanto: R$ 10 a R$ 40.