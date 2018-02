Seleção da Semana

Quando: 6ª, 17 h/4 h; sáb., 12 h/4 h; dom., 11 h/ 22 h. Onde: Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209. Quanto: R$ 140/ R$ 250.

OUTROS TONS DE "BLACK"

A programação do Black na Cena chega na contramão de um ano em que a palavra de ordem tem sido o soul. Formado por veteranos do hip hop, do reggae e do samba rock, o line up do festival, que tem início nesta sexta-feira, alivia a agenda de grandes shows paulistanos da obsessão pelo vintage fomentada por festas (Talco Bells, Soul Time) e apresentações (Amy Winehouse, Sharon Jones, Jamie Lidell), lembrando a garotada de que "black" vai bem além de Stax e Motown. A escalação é de peso e culmina no sábado com Jorge Ben Jor, os rappers do Public Enemy (foto) e Lee "Scratch" Perry. Só essa fatia do line up já deixou suas digitais em um bom terço da música negra dos últimos 40 anos. Ben dispensa apresentações; Chuck D, do Public Enemy, criou um estilo de rimar social e politicamente engajado que praticamente definiu o "eu" negro dos gangsta rappers dos anos 90; Lee Perry remixou o reggae e ajudou a transformá-lo em dub com uma fixação por reverb que ecoa forte nas vertentes mais expressivas da música eletrônica de hoje em dia. Mad Professor, herdeiro musical de Perry, que esteve aqui para a Virada Cultural, fará um set no mesmo dia. Na sexta-feira, o festival terá o ídolo do funk psicodélico George Clinton, figura não rara nos palcos do País, e também Seu Jorge, que em breve lançará Músicas Para Churrasco Vol. 1, disco que, de acordo com o próprio, busca chegar mais perto do "povão" brasileiro. No domingo, o encerramento é puro hip hop. Tocam os Racionais MCs, Redman e Method Man, cabeça do Wu Tang Clan e um dos rappers mais influentes dos anos 90. Naughty By Nature, os criadores de Down With O.P.P, um dos maiores beats de todos os tempos, também marcam presença. É razoável esperar que cada um desses nomes não iguale a intensidade atingida em seus respectivos auges. No entanto, nesse caso a reverência fala mais alto. / ROBERTO NASCIMENTO

GERHARD RICHTER

Quando: De 23/7 a 21/8. 3ª a dom., 10 h/18 h.

Onde: Pinacoteca do Estado. Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000. Quanto: R$ 6 (grátis aos sábados).

A SINOPSE DE RICHTER

A primeira individual no Brasil do pintor alemão Gerhard Richter, considerado um dos principais artistas da atualidade, vai ser aberta no sábado na Pinacoteca. Sob o título Sinopse, a exposição reúne 27 pinturas que perpassam a trajetória de Richter desde os anos 1960. Curioso saber que o artista ajudou a selecionar as obras desta mostra itinerante, exibida em Curitiba, Salvador e Brasília. Para completar, ocorrerá na quinta, às 19h30, palestra com Dietmar Elger, biógrafo e diretor do Arquivo Gerhard Richter de Dresden. / CAMILA MOLINA

ASSALTO AO BANCO CENTRAL

Direção: Marcos Paulo (Brasil/ 2010, 100 min.). Elenco: Milhem Cortaz, Hermila Guedes, Lima Duarte, Giulia Gam, Eriberto Leão. Estreia sexta

IMPUNIDADE NO PAÍS

O thriller Assalto ao Banco Central, inspirado num famoso caso policial, é um estudo de personagens, discussão sobre as diferenças de métodos de investigação da polícia e a impunidade no País. Assalto deve dar o que falar. / LUIZ CARLOS MERTEN

CRIOLO

Quando: 3ª e 4ª, às 23 h. Onde: Studio SP (450 lug.). Rua Augusta, 591, telefone 3129-7040.

Quanto: R$ 30 (antecipado)/R$ 40 (na porta).

DESFAZENDO NÓS

A consistência do hip hop do MC Criolo o coloca, com justiça, no topo da nova ordem da música brasileira. Dom também ajuda muito, e o lançamento de Nó na Orelha é o motivo que o traz ao Studio SP. A resposta de Criolo a alguém que perguntou o que havia de "criolo doido" no seu som: "A sanidade". Artigo de luxo que ele esbanja, ladeado por Ganjaman (teclados), Marcelo Cabral (baixo), Guilherme (guitarra), Samuel (bateria), Maurício (percussão) e Thiago (sax). / JOTABÊ MEDEIROS

THE PLATTERS

Quando: 4ª, às 22h30 - até 27/7. Onde: Bar Brahma. Avenida São João, 677, telefone 3333-3030. Quanto: R$ 100 (Salão Principal).

ANOS DOURADOS

O The Platters faz show no Bar Brahma do centro, nos dias 20 e 27 de julho. O grupo, que vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. vai apresentar hits como Only You, Smoke Gets in Your Eyes e The Great Pretender. / FLAVIA GUERRA

DANÇA EM FOCO

Quando: De 19 a 31/7. Onde: Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, 2º andar, Pinheiros, telefone 3095-9400. Quanto: Grátis.

O VÍDEO VAI DANÇAR

Seis instalações de dança tomam o espaço do Sesc Pinheiros. Os trabalhos compõem a 6.ª edição do projeto Dança em Foco. Além das instalações, também está prevista uma mostra internacional de videodança. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES