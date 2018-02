Seleção da Semana

Quando: 15/7 a 11/9; 3.ª a dom., 10 h/17h30.

Onde: MAM. Parque do Ibirapuera, portão 3, telefone 5085-1300. Quanto: R$ 5,50.

PORTINARI EM FORMAÇÃO

ALINE CALIXTO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando: terça, às 22 h. Onde: Tom Jazz. Avenida Angélica, 2.331. telefone 4003-1212

(www.ingressorapido.com.br). Quanto: R$ 25

SAMBA À MINEIRA

Aline Calixto vem chegando de mansinho e ganhando terreno mineiramente. Representante mais expressiva do novo samba das Gerais, a cantora avançou bons passos no recém-lançado segundo CD, Flor Morena, e testa o ótimo repertório no Tom Jazz. Tendo na banda o craque Thiago Delegado - violonista de 7 cordas que criou vários arranjos no CD -, Aline faz a ponte entre Minas e Rio cantando novos expoentes, como Edu Krieger e Renegado, e mestres do porte de Monarco, Paulinho da Viola e Nei Lopes. / LAURO LISBOA GARCIA

FILHOS DE JOÃO, O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO BAIANO

Direção: Henrique Dantas. Gênero: Documentário (Brasil/2010, 76 minutos). Estreia sexta-feira.

NOVÍSSIMA MÚSICA

Com direção de Henrique Dantas, o documentário narra a saga do Novos Baianos, que, no fim dos anos 60, dos mais agitados e prolíficos períodos, fez também sua história e, despretensiosamente, ajudou a revolucionar a MPB. / FLAVIA GUERRA

VALTER HUGO MÃE

Quando: Terça, às 21 h. Onde: Casa de Francisca. Rua José Maria Lisboa, 190, telefone 3052-0547. Quanto: R$ 19.

DESCOBRINDO VALTER

A voz tranquila, a prosa bem cuidada, o olhar acolhedor, além, é claro, de uma literatura contundente - aos poucos, o angolano valter hugo mãe conquistou espaço de honra na Flip, que termina hoje, a ponto de arregimentar uma legião de fãs de última hora. Quem não conseguiu ir a Paraty terá a chance de conhecer esse jovem talento na Casa de Francisca, na terça-feira, quando o escritor será sabatinado por Raquel Cozer, repórter do Caderno 2. / UBIRATAN BRASIL

COMPANHIA PHILIPPE GENTY

Quando: Sexta, às 21 h; sábado, às 20 h.

Onde: Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/n.°, tel. 3397-0327. Quanto: R$ 15 / R$ 70.

SEM SAIR DO LUGAR

Em turnê pelo País, os franceses da Companhia Philippe Genty mostram sua coreografia Viajantes Imóveis no Teatro Municipal. Em cena, a mistura de teatro e dança retrata uma viagem por um mundo de sonhos. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES

CIRANDA

Quando: De 16/7 a 28/8. Onde: Teatro Eva Herz. Avenida Paulista, 2.073, Conj. Nacional, telefone 3170-4059. Quanto: R$ 40/ R$ 50.

VOLTAS DO CORAÇÃO

Em Ciranda, a jornalista Célia Forte volta a mirar as relações familiares. Nesse seu segundo texto, dirigido por José Possi Neto, a autora consegue combinar causticidade e delicadeza para mostrar as desavenças entre mãe e filha. / M.E.M.