Seleção da Semana

A mostra completa dos filmes do mestre do suspense, Alfred Hitchcock, continua de vento em popa no Centro Cultural Banco do Brasil, com ingressos evaporando em poucos minutos. Nesta semana, o espaço ganha um reforço considerável, com o Cinesesc exibindo alguns dos clássicos. Uma rara oportunidade de se assistir a Psicose, Disque M Para Matar e Os Pássaros, entre outros, em tela grande. Esse último continua apocalíptico.

A obra-prima baseia-se em um original de Daphne Du Maurier e usa o fantástico ataque dos pássaros à cidade de Bodega Bay para tratar de uma situação humana. Melanie Daniels (Tippi Hedren) segue o homem por quem está interessada (Rod Taylor) até a cidade em que ele vive com a mãe possessiva (Jessica Tandy). Ou seja, um típico herói edipiano, bem como Hitchcock gostava.

Mesmo os efeitos especiais, considerados pré-históricos diante da tecnologia atual, impressionam, especialmente quando Hitchcock constrói suas grandes cenas. Como a da vista aérea, em que das nuvens o espectador vê a região de Bodega Bay que está sob ataque e, aos poucos, pássaros entram no campo de visão, criando uma imagem assustadora.

Ciente da condição canora dos pássaros, o diretor adotou uma medida radical: não há trilha sonora, apenas o som ambiente, o que reforça os momentos de tensão.

Hitchcock exercita sua habilidade em criar suspense deixando o público informado (e aflito) sobre detalhes que os personagens desconhecem. Como no momento em que Melanie, sentada em um banco, não percebe que os pássaros vão se aglomerando às suas costas, nos brinquedos do parquinho. Ela só descobre o perigo quando, ao acompanhar o voo de um dos pássaros, ele pousa no brinquedo, já repleto de aves. Inesquecível. / UBIRATAN BRASIL

MOSTRA HITCHCOCK

Quando: de 7 a 17/7. Onde: Cinesesc. Rua Augusta, 2.075, Cerqueira César, telefone 3087-0500. Quanto: De R$ 6 a R$ 12.

CONEXÃO LATINA

O Centro Cultural Banco do Brasil inicia na terça mais um projeto musical que visa a aproximar artistas brasileiros dos vizinhos sul-americanos. Com direção do compositor e cantor Paulinho Moska, a série Soy Loco por Ti America começa com o encontro de Fernanda Takai com a criativa banda colombiana Aterciopelados (foto). Nas outras terças vêm o uruguaio Fernando Cabrera, o argentino Lisandro Aristimuño e a chilena Francisca Valenzuela, que vão dividir o palco com Pedro Luis, Marcelo Jeneci e Ana Cañas. / LAURO LISBOA GARCIA

OY LOCO POR TI AMERICA

Quando: terças-feiras, de 5 a 26/7, às 13 horas e 19h30. Onde: CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, Centro, tels. 3113-3651/52. Quanto: R$ 6 e R$ 3.

O PAPA DA PRODUÇÃO

Um dos maiores produtores a arranjadores do País, com especial devoção ao samba, o gaitista carioca Rildo Hora faz rara apresentação em São Paulo ao lado do seu irmão, o pianista Misael Hora. Uma aula imperdível. / LUCAS NOBILE

RILDO HORA

Quando: Amanhã, 19 h. Onde: Teatro Anchieta - Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245, telefone 3234-3000). Quanto: Grátis.

HOMEM E NATUREZA

O Museu Afro Brasil homenageia o artista Frans Krajcberg em seus 90 anos, com exposição que apresenta 31 obras deste criador que é voz de denúncia contra a devastação da natureza. Nascido na Polônia, mas naturalizado brasileiro desde 1957, tem como uma marca obras feitas com árvores incineradas em queimadas. O curador Emanoel Araujo selecionou para a mostra esculturas, relevos e fotografias. / CAMILA MOLINA

FRANS KRAJCBERG

Quando: De 8/7 a 6/11, 3ª a dom., 10 h/17 h.

Onde: Museu Afro Brasil. Parque do Ibirapuera, portão 10, tel. 3320-8900. Quanto: Grátis.

ESTRANHOS AMIGOS

Há dez anos longe dos palcos, Fabio Assunção estreia agora a peça Adultérios, um texto escrito por Woody Allen, com direção de Alexandre Reinecke. Ele estará em cena com Norival Rizzo, Carol Mariottini e elenco. / ELIANA SILVA DE SOUZA

ADULTÉRIOS

Quando: De 8/ a 25/9. Onde: Teatro Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca, 569, telefone 3472-2229.

Quanto: de R$ 50 a R$ 70.

SONS E GESTOS

O Balé da Cidade de São Paulo apresenta duas novas coreografias, dentro da série Mês da Dança, do Teatro Municipal - Nos Outros, de Lara Pinheiro, e Cidade Incerta, de André Mesquita. Além da já conhecida Divineia, de Jorge Garcia. / E.S.S.

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO

Quando: 5ª e 6ª, 21 h, sábado, 20 h, domingo (10/7), 17 h. Onde: Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, tel. 3397-0327. Quanto: R$ 40.