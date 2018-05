Seleção da Semana

Roberto Fonseca, estiloso herdeiro da mais fundamental escola do piano cubano, faz show em São Paulo, no Sesc Pompeia. Tudo passa pelo seu teclado. De Bola di Nieve a Bebo Valdés e Rúben González, é uma escola de instrumentistas extraordinários com um leque múltiplo de influências. No caso de Robertito, mais jovem do lote, os ecos de Keith Jarrett, de Bill Evans, Oscar Peterson e do jazz americano são audíveis, mas sua peculiaridade é manter-se umbilicalmente ligado à tradição, embora com um pé nos ritmos do seu tempo - o hip-hop, o funk, o R&B da Motown, a soul music.

Ele mantém grande diálogo com músicos de outras culturas, como o brasileiro Alê Siqueira e o cantor e violonista Raul Midón. Seu virtuosismo é permeado por suas referências de vida. No álbum Zamazu (2007), ele abria com um cântico tradicional, uma missa entoada por sua mãe, Mercedes Cortes Alfaro. "Para mim, a espiritualidade é o fator mais importante que tem na música", disse Fonseca certa vez.

Fonseca cultiva também grande apreço pelo senso de improvisação e pelo desenvolvimento progressivo e paciente de um som - como se buscasse a maturação de um vinho perfeito. Por baixo, a percussão é sempre tribal, afro-cubana por excelência. Fonseca obtém um blend entre a essência da música tradicional cubana com suas influências jazzísticas. A elegância de seu estilo, que se impôs sem precedentes na nova música cubana, está impregnada dessas contribuições, e da mais prazerosa maneira possível.

Ele já veio a São Paulo com o Buena Vista e acompanhando a diva Omara Portuondo, além de com sua própria banda. Aprecia a santería e tem grande interesse pelos ritmos que se desenvolvem nas ruas. Gosta do movimento e isso se reflete em seu piano. É um velho conhecido das plateias do Bourbon Street Music Club. / JOTABÊ MEDEIROS

ROBERTO FONSECA

Quando: Quinta, às 19 h. Onde: Sesc Pompeia, Teatro. Rua Clélia, 93, telefone 3871-7700.

Quanto: De R$ 4 a R$ 16.

SONS DA AMAZÔNIA

A diversidade sonora amazônica contemporânea marca presença novamente no Auditório Ibirapuera, na segunda edição do evento Terruá Pará, que tem direção artística de Carlos Eduardo Miranda e Cyz Zamorano. Trata-se de um abrangente panorama da boa música produzida na região e representada por nomes como Sebastião Tapajós, Fafá de Belém, Dona Onete, Lia Sophia, Gaby Amarantos (foto), Pio Lobato e Filipe Cordeiro, que trazem choro, carimbó, guitarrada, tecnobrega e outras tendências. / LAURO LISBOA GARCIA

TERRUÁ PARÁ

Quando: Sexta e sábado, às 21 h. Onde: Auditório Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, portão 2, telefone 5908-4299. Quanto: R$ 30 e R$ 15.

CONDIÇÃO FEMININA

No filme, Catherine Deneuve é Suzanne, dona de casa da alta burguesia. As circunstâncias a colocam em outra via, ao enfrentar tanto o marido conservador, um industrial, quanto o político comunista. Potiche faz rir, mas é político. / LUIZ ZANIN ORICCHIO

POTICHE: ESPOSA TROFÉU

Direção: François Ozon (Comédia, França/ 2010). Elenco: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini. Estreia prevista para sexta-feira.

A VOLTA DA TITULAR

A maestrina Marin Alsop faz a partir de quinta-feira seus primeiros concertos com a Osesp desde que foi anunciada como regente titular do grupo, posto que assume ano que vem. Por isso - e pelo repertório - as apresentações estão entre as mais aguardadas da programação deste ano da orquestra. Eles vão interpretar a Sinfonia n.º 5 de Gustav Mahler, que não apenas é uma das principais do universo sinfônico como era especialidade do mestre de Marin, Leonard Bernstein. JOÃO SAMPAIO

OSESP

Quando: Quinta e sexta, 21h; sáb., 16h30. Onde: Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, 3223-3966. Quanto: R$ 24 a R$ 135 (5ª, 10h, ensaio, R$ 10).

PRIMEIRA MOSTRA

Os artistas Carlos Fajardo e Leya Mira Brander são os convidados da 1.ª mostra do Programa de Exposições do CCSP, que apresenta os novos Nathan Tyger, Beba, Karen Kabbani (foto), Antonio Dorta, Flora Leite e Rodrigo Torres. / CAMILA MOLINA

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES 2011

Quando: De 25/6 a 14/8. 3.ª a 6.ª, 10/20h; sáb. e dom., 10/18h. Onde: Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, tel. 3397-4002. Quanto: Grátis.

METRÓPOLE DESNUDA

Descobrir o que há nas entranhas da metrópole e estimular a reflexão sobre vida urbana e cotidiano é o que pretende o Teatro da Vertigem com seu projeto Cidade Submersa, que irá ocupar o terreno da antiga Rodoviária da Luz. / ELIANA SILVA DE SOUZA

CIDADE SUBMERSA

Quando: Sexta, 18 h/ 22 h. Onde: terreno da antiga Rodoviária da Estação da Luz, em frente da estação Júlio Prestes. Inf.: 3255-2713. Quanto: Grátis.