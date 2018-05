Seleção da Semana

Quando: Sexta, às 20 h. Onde: Teatro Municipal de Paulínia. Rua Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, tel. (19) 3933-2140. Quanto: R$ 85/ R$ 700

CHEGOU A HORA DE DUDAMEL

Um furacão varreu a música clássica internacional nos últimos anos, bagunçando certezas e quebrando paradigmas. Ele atende pelo nome Gustavo Dudamel e, a partir de quarta-feira, vai adentrar território nacional. À frente da Sinfônica Jovem Simón Bolívar, o maestro começa sua primeira turnê brasileira na quarta, em Salvador; sexta, toca em Paulínia; de domingo a terça, São Paulo; e, no fim da próxima semana, Rio. Não é exagero dizer que os concertos estão entre os mais aguardados do ano - e que há muito não se via tamanha ansiedade pela vinda de uma orquestra ao País.

Dudamel surgiu no cenário há pouco mais de cinco anos, apadrinhado por nomes como Claudio Abbado e Daniel Barenboim. É fruto do Sistema, projeto educacional que há quatro décadas espalha escolas de música e orquestras jovens pelo interior da Venezuela. A principal delas é a Simón Bolívar, da qual Dudamel se tornou diretor. Nos últimos anos, percorreram o mundo se apresentando nas principais salas de concerto da Europa e Estados Unidos; e, em um momento no qual a música clássica busca a renovação de público, a energia dos jovens venezuelanos foram exaltados por crítica e público. Suas gravações estão entre as mais vendidas do mercado de clássicos e Dudamel, hoje com 30 anos, além de comandar a Simón Bolívar, é também diretor da Filarmônica de Los Angeles - e sua contratação levou a uma temporada de caças, por parte de grandes orquestras, a jovens maestros que possam ajudar a dinamizar suas temporadas e atrair novas plateias.

No Brasil, os músicos vão tocar dois programas diferentes. No primeiro, a difícil Sinfonia n.º 7 de Mahler. No segundo, um pot-pourri de obras sinfônicas, com destaque para autores latino-americanos: Daphne e Chloe, de Ravel; Santa Cruz de Pacairigua, de Castellanos; Sinfonia Índia, de Carlos Chaves; e O Pássaro de Fogo, de Stravinsky. / JOÃO SAMPAIO

MILTON NASCIMENTO

ESTRELAS DE 3 PONTAS

Ao se deparar com o nome de Três Pontas em destaque num livro americano sobre música brasileira, Milton Nascimento decidiu voltar à cidade no Sul de Minas onde foi criado para se atualizar com a música de lá. Acabou tomando contato com uma nova geração de talentosos artistas, que chamou para gravar o CD ...E a Gente Sonhando. Com direção artística de Luiz Antônio Pilar, o show do disco, que emocionou o público de Porto Alegre e do Rio, chega a São Paulo no sábado, com 29 pessoas em cena. / LAURO LISBOA GARCIA

MEIA-NOITE EM PARIS

Direção: Woody Allen. Elenco: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Carla Bruni. Estreia prevista para sexta-feira.

REGALO DE MR. ALLEN

Woody Allen deixa sua querida Manhattan e volta à Europa para novo filme, o melhor da sua fase recente - Meia-Noite em Paris leva o ator, roteirista e diretor ao convívio de Hemingway, Fitzgerald e Buñuel nos anos 1920. / LUIZ CARLOS MERTEN

SÉRVULO ESMERALDO

SÉRVULO TOTAL

A trajetória do cearense Sérvulo Esmeraldo, da década de 1940 até os anos 2000, é revista em ampla mostra que a Pinacoteca do Estado vai inaugurar no sábado. A exposição, com curadoria de Ricardo Resende, reúne 117 obras do artista, entre esculturas, pinturas, gravuras, desenhos e objetos, apresentando suas criações no campo da abstração e da arte cinética, por exemplo. Na ocasião, ainda, será lançado um livro sobre Sérvulo Esmeraldo, que nasceu em 1929, organizado por Aracy Amaral. / CAMILA MOLINA

SEMPRE UM PAPO

SOBRE A IDENTIDADE

Temas delicados marcam o mais recente livro de Michel Laub, Diário da Queda (Companhia das Letras). Questões sobre a identidade norteiam a trama, que será debatida pelo autor na próxima edição do Sempre um Papo. / UBIRATAN BRASIL

JOÃO DONATO

DE JOÃO PARA JOÃO

Comemorando os 80 anos de João Gilberto, João Donato, que está com 76, abre mais uma vez o seu piano salseiro, em show que tocará também temas compostos com o amigo de Juazeiro,

como Minha Saudade e No Coreto. / LUCAS NOBILE