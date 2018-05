Seleção da Semana

É sempre muito complicado dizer que um filme dá corpo a um conceito sociológico, ainda mais quando se trata de algo novo como a chamada "nova classe média brasileira". No entanto, Família Braz - Dois Tempos, se aproxima bastante da descrição dessa realidade palpável, porém de difícil apreensão teórica. Isso porque, como documentário, não trabalha com abstrações; põe em cena seres humanos de carne e osso, com suas aspirações e frustrações, dores e esperanças. Gente como a gente.

O "dois tempos", que era o antigo título e agora passa a subtítulo, refere-se a uma primeira visita que os diretores Dorrit Harazim e Arthur Fontes haviam feito ao mesmo grupo familiar da Brasilândia, dez anos atrás. É uma comparação entre passado e presente e, nessa segunda visita, os sinais de progresso são visíveis. Há um carro na porta da casa para cada morador. A própria residência melhorou, graças às artes do seu Toninho, o chefe da família, faz-tudo da construção civil. A mãe prosperou tanto que pratica a caridade na vizinhança. Os filhos estão encaminhados em boas profissões. Trabalham em vendas, num laboratório, e corretagem de seguros. A família Braz é um exemplo no bairro. Gente de bem, trabalhadora e solidária.

O documentário, feito amorosamente, com empatia pelos personagens, mas sem qualquer viés partidário, é testemunha da ascensão de um certo Brasil ao longo da última década. Não se vê, entre eles, qualquer resquício de contestação social ou de opção ideológica muito clara. Subiram na vida por esforço próprio e porque encontraram boas condições para isso. Podemos deduzir que apoiarão quem garantir a manutenção e ampliação dessas conquistas. E é só. Em outros tempos, um filme como esse daria uma discussão política e tanto, com direita e esquerda se engalfinhando pelos favores dos milhões de Braz que existem pelo Brasil. Será assim agora? / LUIZ ZANIN ORICCHIO

Direção: Dorrit Harazim e Arthur Fontes.

Gênero: Documentário (Brasil/ 2011, 74 minutos). Estreia prometida para sexta

BRASIL SENTIMENTAL

Depois da longa turnê com Noites de Gala, Samba na Rua, em que cantava temas de Chico Buarque, acompanhada pela Pau Brasil, Mônica Salmaso começa a divulgar seu novo álbum, Alma Lírica Brasileira. Com formação mais enxuta (ela, o piano de Nelson Ayres e os sopros de Teco Cardoso), o trio coloca o coração de qualquer um à prova em joias como Lábios Que Beijei (J. Cascata e Leonel Azevedo), Samba Erudito (Paulo Vanzolini), Meu Rádio e Meu Mulato (Herivelto Martins) e Carnavalzinho (Mario Adnet e Lisa Ono). / LUCAS NOBILE

MÔNICA SALMASO

Quando: De quinta a sábado, 21 h. Onde: Teatro Fecap. Avenida Liberdade, 532, tel. 4003-1212. Quanto: R$ 40 (quinta) e R$ 80 (sexta e sábado).

ALCEU NA AUGUSTA

Alceu Valença parece que gostou da experiência de revisitar o álbum Vivo!, de 1976. Esta semana ele está de volta com o show que lotou o Sesc Belenzinho em abril. Só que desta vez vai além e grava DVD no Baixo Augusta. / LAURO LISBOA GARCIA

ALCEU VALENÇA - VIVO!

Quando: 5ª (9/6), às 23 horas. Onde: Studio SP (450 lugares), Rua Augusta, 591, tel. 3129-7040. Quanto: De R$ 30 e R$ 20 (nome na lista).

O SAGRADO

Com curadoria de Edna Matosinho Pontes, será aberta na quarta-feira a exposição Arte Sacra Popular, que reúne cerca de 60 obras assinadas por importantes artistas e também por autores desconhecidos. São pinturas, peças de cerâmica e esculturas em madeira com temática religiosa, como o São Francisco (foto), do artista Bento Medeiros Gouveia, da Paraíba. Compõem ainda a mostra, peças de Antônio Poteiro, que foi mestre na arte da modelagem do barro e na pintura. No mesmo dia, o museu inaugura a mostra Vestes Sagradas. ELIANA SILVA DE SOUZA

ARTE SACRA POPULAR

Quando: De 8/6 a 7/8. Onde: Museu de Arte Sacra. Avenida Tiradentes, 676, Luz, telefone 5627-5393. Quanto: R$ 6.

PALHAÇADA NA PRAÇA

Tudo pode acontecer quando dois atrapalhados ambulantes recebem um circo de herança. Assim começa o novo espetáculo do Grupo Acrobático Fratelli, Le Petit Cirque Fratelli, que estreia amanhã e promete divertir crianças e adultos. / E.S.S.

E PETIT CIRQUE FRATELLI

Quando: Terças, 20h30, e domingos, 15 h e 17 h - Até 26/6. Onde: Sesc Pompeia/ Espaço Cênico. Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. Quanto: Grátis.

O MUNICIPAL DE VOLTA

Em um concerto recheado de grandes solistas, como a meio-soprano Celine Imbert (foto), o Teatro Municipal reabre suas portas nos dias 10 e 11 (para convidados) e 12 (para o público), após dois anos fechado para reformas. / JOÃO SAMPAIO

CONCERTO DE REABERTURA

Quando: Dia 12/6, às 17 h. Onde: Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/n.°, telefone 3397-0327. Quanto: De R$ 15 a R$ 50.