Seleção da Semana

Quando: Quinta, às 22 h. Onde: Estádio do Morumbi. Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, telefone 4003-1527. Quanto: R$ 100/R$ 600.

BLACK EYED PEAS, INSANO

"That digital spit/ Next level visual shit/ I got that boom boom pow/How the beat bang, boom boom pow (Aquela pegada digital/O bagulho visual da próxima etapa/Eu saco esse bumbum pou!/Como a batida estoura, bumbum pow!)."

O visual ciborgue e as vozes distorcidas de Boomboom Pow, um dos novos hits do grupo Black Eyed Peas, ressoam no telão e nas caixas acústicas com os graves implacáveis vibrando nos ouvidos. Para tudo ficar igual aos videoclipes, recursos eletrônicos sofisticados se juntam a um timing perfeito de dança e coreografias, e tudo isso faz do show THE E.N.D. (Energy Never Dies, Energia nunca finda) um espetáculo tecnológico imperdível para quem gosta de testar os limites dos shows de estádio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Black Eyed Peas - Will.i.am, Fergie, Taboo e Apl.de.ap - estão fazendo pelo Brasil a maior turnê de um artista internacional top pelo Brasil - 9 capitais, mais de 300 mil espectadores, quase duas horas e meia de shows. Uma maratona de música para dançar que desde o final de 2008, quando Madonna passou por aqui, não se via igual.

"Quando lançamos o disco The E.N.D., ficamos preocupados. Não há mais lojas de discos, praticamente não há mais mercado de videoclipes. Mas o álbum acabou sendo um grande sucesso, porque os DJs gostaram, e tocaram, e nós vimos que eram grandes canções para os clubes, para as pistas", contou o cérebro do grupo, Will.i.am. No Rio de Janeiro, De fato, as garotas dançam enlouquecidas com as músicas novas, mas especialmente em hits como Let"s Get it Started, My Humps, Don"t Lie, Where"s the Love, I Gotta Feeling.

No Rio, Jorge Benjor e Toni Garrido tocaram com eles. Na Bahia, a Timbalada. "Todo lugar que eu vou tem uma bandeira do Brasil no público. É um País maravilhoso, o meu preferido. Quero comprar uma casa aqui", disse Will. Praticamente, o homem já dominou a casa. / JOTABÊ MEDEIROS

CYRUS

Direção: Mark e Jay Duplass. Gênero: Comédia (EUA/ 2010, 92 min.). Elenco: John C. Reilly, Jonah Hill, Marisa Tomei. Estreia prometida para sexta.

RUMO AO OSCAR

Jay e Mark Duplass pertencem à série cada vez mais numerosa de irmãos diretores que assolam o cinema mundial. Ambos fizeram sucesso em Sundance, em janeiro, com Cyrus. O filme estreia na sexta-feira, depois de passar na Mostra. John C. Reilly faz solitário que se sente atraído por coroa sexy (Marisa Tomei). Ela tem um filho adolescente. O garoto é meio perturbado e interfere, de todas as maneiras, no romance da mãe. Jonah Hill, que faz o papel, é ótimo. Há expectativa de que vá para o Oscar. / LUIZ CARLOS MERTEN

O EGITO SOB O OLHAR DE NAPOLEÃO

Quando: De 6/11 a 19/12

Onde: Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149 (Metrô Brigadeiro),

tel. 2168-1776. Quanto: Grátis

BONAPARTE NO EGITO

O Itaú Cultural abre no sábado a mostra O Egito Sob o Olhar de Napoleão, com gravuras, livros e objetos datados do século 18 e que descrevem o país durante a expedição militar empreendida pelo francês Napoleão Bonaparte. / CAMILA MOLINA

HISTÓRIAS DE CANÇÕES: TOQUINHO

Quando: quinta-feira, dia 4, 19 horas.

Onde: Livraria Cultura do Shopping Bourbon

(Rua Turiassu, 2.100). Quanto: Grátis

CAUSOS MUSICAIS

As inúmeras histórias e causos do cantor e compositor Toquinho inspiraram o livro Histórias de Canções: Toquinho (Leya), cujo lançamento acontece na quinta-feira. O evento vai contar com a presença dos autores, Wagner Homem e o escritor João Carlos Pecci, irmão do músico. Também presente Elifas Andreato (foto), compositor e parceiro de Toquinho. UBIRATAN BRASIL

FESTIVAL PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO

Quando: De 4ª a sáb. 19h30. Onde: CB Bar. Rua Brig. Galvão, 871, 3666-8971. Quanto: R$ 20. (Domingo, na Casa das Caldeiras, 17h30, grátis)

ROCK INSTRUMENTAL

O festival PIB se intensifica na terceira edição. Bandas de rock como Retrofoguetes, Mama Cadela e O Garfo (foto) mandam bala no CB Bar, de quarta a sábado. A festa termina na Casa das Caldeiras no dia 7, domingo. / LAURO LISBOA GARCIA

A CRIANÇA MAIS VELHA DO MUNDO

Quando: Sábados e domingos, 16 h. Até 28/11. Onde: Teatro Alfa. Sala B. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000. Quanto: R$ 24

POR QUE ENVELHECER?

Encantador, filosófico e poético é o cruzamento das histórias de uma menina e de uma velha, com projeção de imagens, música ao vivo (com a ótima Cláudia Dorei) e um gira-gira cenográfico que simboliza a passagem do tempo. / DIB CARNEIRO NETO