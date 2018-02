Seleção da Semana

Quando: Sáb., desde as 15 horas; dom. (16),

a partir de 12h30. Onde: Chácara do Jóquei. Avenida Pirajussara, s/nº, telefone 4003-1527. Quanto: De R$ 190 a R$ 500 (sáb) e R$ 60 (dom.)

MARATONA NA CHÁCARA

E lá vamos nós de novo amassar a eterna lama da Chácara do Jóquei. É que sábado e domingo tem lá o Festival Natura Nós. Com essa temporada bombando de shows internacionais, o Natura, com um elenco bem mais interessante do que o do ano passado, tem pelo menos um bom trunfo inédito nos palcos brasileiros: a dupla francesa Air. Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin lançaram um belo CD no ano passado, Love 2, mas devem fazer um apanhado da carreira. Os fãs provavelmente esperam ouvir hits bacanas, como Sexy Boy, do álbum Moon Safari (1998), que os projetou mundialmente. Hits dançantes não faltam no repertório dos britânicos do Jamiroquai, que depois de cinco anos lança álbum de inéditas (Rock Dust Light Star) em novembro. É a terceira vez que o grupo vem a São Paulo e se deu muito bem nas outras. Os sul-americanos do Bajofondo já são assíduos dos palcos paulistanos e trazem seu tango eletrônico para esquentar a pista para a banda de Jay Kay. De atrações internacionais ainda tem a banda escocesa Snow Patrol, a menos empolgante de todas. A novidade é que este ano o Natura terá dois palcos, com intervalos curtíssimos entre um show e outro. Marcelo Jeneci abre a maratona no sábado, às 15 h, seguido de outras boas atrações nacionais: Karina Buhr, Cidadão Instigado, Móveis Coloniais de Acaju, Vanessa da Mata e Céu. Os portões abrem às 13 horas. No domingo, a programação dedicada ao público infantil começa às 12h30 e vai reunir o que vem sendo feito de mais interessante no gênero. E todos chegam a bordo de novidades. Adriana Partimpim acaba de lançar o DVD do show Partimpim 2 e Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra, o do Pequeno Cidadão. Paulo Tatit e Sandra Peres, da Palavra Cantada, vêm com uma série de CDs/DVDs/livros de brincadeiras musicais e a banda mineira Pato Fu faz graça com o recém-lançado CD Música de Brinquedo. Para agradar a pais e filhos sem tatibitate. / LAURO LISBOA GARCIA

COMO ESQUECER

Direção: Malu De Martino. Gênero: Drama (Brasil/ 2010, 100 min.). Elenco: Ana Paula Arósio, Murilo Rosa, Natália Lage. Estreia prometida para sexta.

ENTRE MULHERES

Malu De Martino dá um grande passo e evolui como diretora em seu segundo longa. A realizadora de Mulheres do Brasil volta com Como Esquecer, com Ana Paula Arósio no papel mais difícil de sua carreira. Ela faz lésbica que entra em depressão após ser abandonada pela companheira. Murilo Rosa é o amigo gay que tenta resgatá-la da fossa e o filme apresenta interessantes pesquisas de som e imagem, embora seja o elenco, e Ana Paula, em cenas de grande ousadia, o grande destaque da produção. / LUIZ CARLOS MERTEN

ECHO & THE BUNNYMEN

Quando: Amanhã, às 21h30. Onde: Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, telefone 4003-6464. Quanto: R$ 120/R$ 250.

A VOZ E O ECHO

Se o britpop tem uma alma, ela vibra na voz de Ian McCulloch, vocalista do Echo & The Bunnymen. Eles tocam no Credicard Hall, e parte do show terá um quarteto de cordas. O disco mais recente, The Fountain, é ótimo. / JOTABÊ MEDEIROS

CIRCO DE BONECOS

Quando: terça (12), às 16h30. Onde: Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. 5080-3000. Quanto: Grátis.

CIRCO SEM SERRAGEM

Em apresentação especial na terça, por conta do Dia das Crianças, os versáteis atores e manipuladores de bonecos Cláudio Saltini e Rani Guerra fazem uma sessão gratuita de seu delicioso espetáculo circense. Circo de Bonecos é um show de técnica e criatividade, em que objetos coloridos ganham vida, bonecos fofos encantam e brincadeiras antigas surpreendem com um tratamento renovado. Tudo é inusitado e se apresenta com muito bom humor, capaz de agradar também os adultos.

DIB CARNEIRO NETO

ADORNO

Quando: Dias 15 e 16, às 21 h, e dia 17, às 18 h.

Local: Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141,

telefone 5080-3000. Quanto: R$ 16.

INSPIRAÇÃO TRIBAL

Com figurinos criados pelo estilista Ronaldo Fraga e direção de Suely Machado, o grupo mineiro Primeiro Ato apresenta seu novo trabalho, Adorno, que foi inspirado no modo como tribos africanas se enfeitam. / ELIANA SILVA DE SOUZA

O AMOR E OUTROS ESTRANHOS RUMORES

Quando: a partir de sábado, às 21h30. Onde: Tuca. Rua Monte Alegre, 1.024, telefone 2626-0938.

Quanto: R$ 30. Até 28/11.

UNIVERSO MINEIRO

O Grupo 3 de Teatro completa 5 anos e, para comemorar, encena três contos de Murilo Rubião. A direção é de Yara de Novaes e traz no elenco Débora Falabella, Maurício de Barros, Rodolfo Vaz e Priscila Jorge. / ELIANA SILVA DE SOUZA