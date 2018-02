Seleção da Semana

Quando: Quinta, 23, a partir de 23h30. Onde: Estúdio Emme. Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros, 3031-3290. Quanto: R$ 15 (lista@estudioemme.com.br) e R$ 20 (na hora)

TROPICALISMO DO AMOR

A melhor banda carioca dos últimos tempos é uma referência que cairia bem ao quarteto Do Amor, não tivesse essa imprecisão de data e a necessidade de rótulo uma conotação abestalhada. Há quem se refira ao grupo - que toca as canções de seu CD de estreia em festança com a Banda Gentileza na quinta - como o melhor acontecimento musical do Rio depois de Los Hermanos. Um dos integrantes, não por acaso, fez parte da banda de apoio dos barbudos. É o guitarrista Gabriel Bubu (na ponta esquerda da foto acima). Ricardo Dias Gomes (baixo) e Marcelo Callado (bateria) são da banda Cê, de Caetano Veloso. E tem mais Gustavo Benjão (guitarra). Os quatro combinam e se alternam nos vocais e nas composições. Com influências do tropicalismo, de rock psicodélico, Jorge Ben, música baiana de carnaval pré-axé, guitarrada e carimbó, eles fizeram um CD bem bacana, produzido por Chico Neves, mas são ainda melhores ao vivo. Misto de ijexá e frevo de trio elétrico, Pepeu Baixou em Mim, que cita Dodô Macedo, Olodum, Filhos de Ghandi e guitarra baiana, é um dos achados divertidos do repertório. Quando eles remetem à Banda Mel e dizem "ai que vontade louca de cantar lá na Bahia", é de uma alegria que contagia e pede um carnaval, que acaba virando na parte final do arranjo. Sem medo de ser felizes, eles saltam da lambada para o mod, da psiodelia para o samba-rock, do experimentalismo para o dub, com a maior naturalidade e cheios de bom humor.

Fizeram ficar boa até uma chatice de Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor, que infernizou nossos ouvidos nos anos 1980. Única faixa não autoral do CD, com eles é bem mais bacana, virou outra coisa, reconhecível só no refrão. Num ano recheado de estimulantes álbuns de estreia na cena independente (Karina Buhr, Tulipa Ruiz, Baiana System, Nina Becker, Thiago Petit, André Frateschi & Miranda Kassin), Do Amor vem para reforçar a lista e arrebatar. / LAURO LISBOA GARCIA

MOSTRA JOHN FORD

Quando: De 22/9 a 17/10. Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, centro, telefones 3113-3651/52). Quanto: R$ 4

MESTRE DO WESTERN

Chamado de Homero de Hollywood, John Ford fez das odisseias de desenraizados o tema central de sua extensa obra, que atravessou cinco décadas da história do cinema. A partir de quarta-feira, o CCBB promove uma ampla retrospectiva dedicada ao grande diretor. Serão 35 filmes longos, incluindo Rastros de Ódio (foto), um curta, todos em 35 mm, mais um livro-catálogo e um curso. O 37.º título da programação será projetado em DVD - o documentário Directed by John Ford, de Peter Bogdanovich. / LUIZ CARLOS MERTEN

IRVIN MAYFIELD

Quando: Terça-feira, dia 21, 19 h. Onde: Teatro Bradesco (Shopping Bourbon, Rua Turiaçu, 2100, tel.: 4003-1212). Quanto: de R$ 60 a R$ 150

MR. BIG BOSS

O trompetista Irvin Mayfield, de 32 anos, é um dos homens mais influentes do jazz. É ele quem conduz a New Orleans Jazz Orchestra, laboratório de pesquisas do gênero. Seja com standards ou spirituals, ele balança a tradição. / JOTABÊ MEDEIROS

FILOSOFIAS: O PRAZER DE PENSAR

Quando: Quinta-feira, dia 23, 19 h. Onde: Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2100, telefone 3868-5100). Quanto: Grátis.

INICIAÇÃO FILOSÓFICA

Especialista em Espinoza, Marilena Chauí participa, na quinta-feira, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, do lançamento de coleção que estimula iniciantes ao estudo de questões filosóficas. Ao lado de Juvenal Savian Filho, ela participa de debate sobre seu livro Boas-Vindas à Filosofia (WMF Martins Fontes), volume da coleção Filosofias: O Prazer de Pensar, que conta ainda com mais três volumes. / UBIRATAN BRASIL

MUSICA ANGELICA E DANIEL TAYLOR

Quando: Segunda (20) e quarta (22), às 21 h.

Onde: Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3251-3344. Quanto: De R$ 70 a R$ 160

À MODA BEM ANTIGA

Ótima chance para conhecer um grupo de música antiga com instrumentos de época, o Musica Angelica, e para assistir a um dos mais destacados contratenores, o canadense Daniel Taylor, de voz aguda tipicamente feminina. / JOÃO MARCOS COELHO

QUEM TEM MEDO DO CURUPIRA?

Quando: Sábados e domingos às 16 h. Onde: Teatro Popular do Sesi. Av. Paulista, 1.313, tel. 3146-7405. Quanto: Grátis. Até 12/12

BALEIRO NO TEATRO

Zeca Baleiro, esse mesmo que você conhece da MPB, escreveu uma peça de teatro para jovens e crianças, Quem Tem Medo do Curupira?, com momentos hilariantes, estética dark e uma trilha bem competente, claro. / DIB CARNEIRO NETO