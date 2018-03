Seleção da semana

No próximo sábado, integrantes da escola de samba Mangueira, o músico Jards Macalé e o pessoal do Teatro Oficina dão o tom na abertura da mostra Hélio Oiticica - Museu É o Mundo, no Itaú Cultural. A festa vai reverenciar o artista carioca, morto em 1980 - suas instalações "penetráveis", como a Tropicália, de 67, tornaram-se marco de proposições de novas formas de o espectador participar de uma obra. Além da exibição de trabalhos e documentos no Itaú Cultural, a mostra vai se espalhar pela cidade, já que alguns dos penetráveis serão instalados em lugares como o Parque do Ibirapuera e a Casa das Rosas. Ainda sábado, será inaugurada outra exposição de peso: Andy Warhol, Mr. America, na Estação Pinacoteca, com obras e filmes do grande nome da Pop Art americana. Não faltarão na mostra, organizada em parceria com o Museu Andy Warhol de Pittsburgh (EUA), as famosas serigrafias do retrato de Marilyn Monroe (na foto) e das Sopas Campbell. / CAMILA MOLINA

ANDY WARHOL, MR. AMERICA. Estação Pinacoteca: Lgo. General Osório, 66, 3335-4990. Até 23/5. Abertura sábado, às 12 h

MARATONA DO RISO

Piada não perde a graça no festival humorístico Risadaria, que ocupa a Bienal do Ibirapuera no fim de semana com uma massiva seleção de conversas, apresentações e sessões de cinema com filmes de Oscarito. / ROBERTO NASCIMENTO

RISADARIA - MUITO ALÉM DA PIADA. Bienal: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque do Ibirapuera, portão 3, tel. 5576-7600. De 19/3 a 21/3. Preço: R$ 30

A VOLTA DA LENDA

Quatro anos após sua "Turnê do Adeus", B. B. King volta a São Paulo para a turnê "Mais uma Vez". Nada a reclamar: agora às portas dos 85 anos, que completa em setembro, o veterano guitarrista toca quinta, 18, no Bourbon Street Music Club, casa que inaugurou em 1993. Band leader de primeira, folgazão, guitarrista que influencia gerações há mais de 60 anos, King é uma lenda. / JOTABÊ MEDEIROS

O BLUES DE B. B. KING. Quando: dias 18, 19 e 20. Onde: Bourbon Street (quinta) e Via Funchal (sexta e sábado). Quanto: R$ 950 (Bourbon); R$ 200/ R$ 600 (Via Funchal)

CINEMA MUSICAL

Na segunda edição, o festival vai exibir mais de 70 documentários, incluindo os ótimos Bezerra da Silva - Onde a Coruja Dorme, de Márcia Derraik e Simplício Neto, e Dzi Croquettes, de Tatiana Issa e Raphael Alvarez. / LAURO LISBOA GARCIA

FESTIVAL IN-EDIT BRASIL 2010. Quando: de 18 a 28/3. Onde: MIS, Cine Olido, Cinesesc, HSBC Belas Artes, Auditório Ibirapuera e Instituto Cervantes. Quanto: de R$ 1 a R$ 12

CALDEIRÃO ÉTNICO

Conhecido por Do Outro Lado, o diretor turco-alemão Fatih Akin relaxa um pouco o tom, mas não perde o bom humor em Soul Kitchen, filme que estreia na sexta-feira. O confronto étnico agora tumultua um restaurante. / UBIRATAN BRASIL

SOUL KITCHEN. Direção: Fatih Akin. Gênero: Comédia. Elenco: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel. Duração: 99 minutos