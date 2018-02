Seleção anuncia cardápio saboroso

Entre esses candidatos, encontram-se alguns pesos pesados do cinema autoral brasileiro. Por exemplo, Febre do Rato, do pernambucano Claudio Assis, um papa prêmios em festivais, diretor de filmes tão encantadores como controversos como Amarelo Manga e Baixio das Bestas. Assis é sinônimo de polêmica. Em seus trabalhos, pega pesado no retrato de um Brasil contraditório e exasperado. Mas tem consistência, ao contrário de gente que posa de rebelde sem causa.

Outro é Selton Mello, que fez sua estreia com o também controvertido Feliz Natal e volta agora com O Palhaço, seu segundo longa como diretor, Selton interpreta e dirige um monstro sagrado como Paulo José.

Trabalhar Cansa, da dupla Juliana Rojas e Marcos Dutra, representou o Brasil no Festival de Cannes. É o único que já foi visto pela imprensa, pelo menos a parte da crítica que cobriu o festival francês. Completam a lista de longas Meu País, de André Ristum, Onde Está a Felicidade, de Carlos Alberto Riccelli, e Os 3, de Nando Olival.

Sobre uma lista de inéditos pode-se apenas especular. No entanto, há indícios. A seleção dá mostras de mesclar cinema autoral a obras de maior comunicação com o público. Para compensar a hipotética densidade de Febre do Rato entra a amenidade esperada de Onde Está a Felicidade, comédia romântica que se assume como tal, como disse o próprio Riccelli ao Estado, no dia em que foram anunciados os candidatos. Essa mescla entre o fácil e o difícil, o palatável e o indigesto, tem sido a marca registrada de Paulínia que, espera-se, não erre na dose da receita nem na qualidade dos ingredientes.

Os documentários selecionados também despertam boa expectativa. As temáticas são variadas: dramas e experiências pessoais, a vida no Xingu e na Serra de Ibitipoca, o rock de Brasília e o drama de pessoas separadas pela ditadura militar brasileira. Entre os autores, dois cineastas bem conhecidos (Vladimir Carvalho com Rock Brasília - a Era de Ouro e Sandra Werneck com A Longa Viagem) disputam prêmios com jovens realizadores. Também nesse confronto entre experiência e renovação pode estar a chave para uma mostra estimulante.

Em sua quarta edição, Paulínia já firmou lugar no congestionado calendário de festivais brasileiros. A cidade, de 70 mil habitantes, situada na região de Campinas, é um polo de cinema, com estúdios e escola para formação de pessoal. Construiu um teatro que se tornou uma das melhores salas de exibição do País. O festival é o palco onde se expõem os resultados dessa iniciativa municipal. Como qualquer vitrine, coloca tudo sob uma luz implacável, que ressalta virtudes e amplifica eventuais erros. Tomara o saldo seja de acertos, como nas edições anteriores.