Seis filmes de 'Jornada nas Estrelas' chegam em DVD

Para os fãs, esse será o debute do primeiro filme da série - exibido nos cinemas - nas lojas com a qualidade do DVD. Ele conta a já clássica história de uma entidade alienígena que entra no espaço da Federação e destrói três cruzadores Klingons. A caminho da Terra, o almirante Kirk assume o comando da USS Enterprise e vai ao encontro do inimigo. Há ainda como extra uma exclusiva mesa-redonda com mais de 70 minutos.

Liderada por Whoopi Goldberg, a reunião batizada de A Reunião da Cúpula, conta ainda com a participação dos intérpretes William Shatner, Leonard Nimoy, Patrick Stewart e Jonathan Frakes, que conversam e compartilham detalhes da vida deles nos sets de filmagens. Outros filmes da série são A Ira de Khan, À Procura de Spock, A Volta para Casa, A Última Fronteira e Terra Desconhecida. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.