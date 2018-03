Seis estátuas de Botero são recuperadas na Itália Seis das sete estátuas do pintor e escultor colombiano Fernando Botero, que haviam sido furtadas de seu ateliê em Pietrasanta, na Itália, na noite de 19 de outubro de 2007, foram recuperadas na manhã de ontem pela polícia italiana. Alguns dias após o furto, em uma entrevista a uma rádio colombiana, o artista de 76 anos disse que, caso acontecessem novos episódios do gênero, ele se mudaria "para qualquer outro lugar" onde existisse "maior proteção". "Foi demonstrado que Pietrasanta é uma cidade segura e isso é muito bonito", disse Botero. As obras foram reencontradas em Treviso, Viareggio e Trento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.