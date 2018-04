Seis espetáculos à procura de muitos aplausos

Há quem leia sinais em coincidências. Numa semana de muitas estreias teatrais os que não acreditam em mero acaso podem encontrar elementos para tecer uma trama de desejos, buscas e afinidades entre artistas e suas criações. Depois de cumprir temporada no Rio e de fazer apresentações em diferentes Estados, estreia sábado, 19, no Teatro Anchieta o espetáculo Maria Stuart com Julia Lemmertz e Lígia Cortez nos papéis centrais, numa montagem ‘clássica’, com elenco numeroso, que tem entre seus trunfos a bela tradução assinada por Manuel Bandeira para o texto do alemão Schiller.

Veja também:

Maria Stuart, com Julia Lemmertz e Lígia Cortez

'Dinossauros', peça do argentino Santiago Serrano

'La Musica', peça baseada em texto de Marguerite Duras

'Medeia, a Mulher-Fera', peça baseada na tragédia clássica

Coincidentemente Xuxa Lopes que já dividiu o palco com Renata Sorrah nessa mesma peça de Schiller, também faz sua estreia na cidade, no Tucarena nesta sexta, 18, à noite, numa peça da francesa Marguerite Duras, La Musica. Contracenando com Hélio Cícero, ela agora mergulha numa experiência radical, o reencontro de uma noite de uma mulher com seu ex-marido, que não vê há quatro anos, para assinar os papéis do divórcio, depois de uma separação abrupta.

Na mesma noite, Walter Breda celebra seus 50 anos de carreira com a estreia de O Fantástico Reparador de Feridas, texto do irlandês Brian Friel, ‘por acaso’ o mesmo autor de Molly Sweeney, a história de uma cega já levada ao palco por Julia Lemmertz. Desta vez, o autor põe em foco um homem atormentado por um suposto poder de curar as pessoas, dom por ele explorado numa espécie de ‘tenda dos milagres’ com a qual mambemba por pequenas cidades junto com sua mulher (Mariana Muniz) e seu empresário (Rubens Caribé).

Esse mesmo ‘show de aberrações’, que perpassa a peça de Friel, se faz presente no texto de Reinaldo Maia Medeia, a Mulher-Fera, inspirado na tragédia da mulher que mata seus filhos para vingar-se da rejeição, que entra em cartaz no Galpão do Folias. Trata-se de uma criação ‘de passagem’ do grupo que prepara um espetáculo a partir do tema do Êxodo. Daí a escolha dessa feiticeira expulsa da civilização grega de volta à sua ‘primitiva’ terra natal para uma experimentação que, dirigida por Dagoberto Feliz, promete ser interessante.

Um mesmo tema, a relação amorosa, em momentos díspares, porém interdependentes. Se Xuxa Lopes leva ao palco os traumas do fim de um longo relacionamento, a peça Dinossauros, do argentino Santiago Serrano, traz para a cena o momento mágico do primeiro encontro. Montagem criada em Brasília em 2005, sob direção de Guilherme Reis, já passou por diferentes cidades, entre elas Rio, Londrina, Vitória e Recife. Agora faz passagem relâmpago por Sampa, só quatro dias, a partir desta quinta, 17, no CCBB.

O amor também é tema de Safo, texto do fundador dos Satyros, Ivam Cabral, sobre a poetiza grega nascida da ilha de Lesbos. Solo interpretado por Patricia Vilela e inspirado no poema Safo ou o Suicídio, de Marguerite Yourcenar, estreia na movimentada Praça Roosevelt. Se há pontos em comum, o melhor mesmo está na diversidade. Nas diferenças. É só escolher.