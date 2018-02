Seinfeld vai dirigir peça na Broadway

O comediante americano Jerry Seinfeld anunciou anteontem que atuará na Broadway, como diretor de Long Story Short. A obra, escrita e protagonizada pelo também humorista Colin Quinn, tem ensaios abertos ao público para o próximo dia 22, no teatro Helen Hayes, em Nova York. O espetáculo conta, por meio do humor, a história dos impérios nos últimos 2 mil anos. O protagonista da série Seinfeld afirmou durante a apresentação que a obra é particularmente importante para os Estados Unidos, já que o país está presente no Iraque e no Afeganistão. Long Story Short estreia no dia 9 de novembro e fica em cartaz até 8 de janeiro. / EFE