Seguro de vida renderá US$ 10 milhões à filha de Ledger

A seguradora americana ReliaStar Life chegou a um acordo para dar à filha de Heath Ledger cerca de US$ 10 milhões correspondentes ao seguro de vida do ator australiano, informou nesta sexta-feira o jornal local The Australian. A seguradora e os testamenteiros de Matilda Ledger, de apenas três anos e nascida fruto da relação de Heath com a também atriz Michelle Williams, chegaram ao acordo para que a menina receba o dinheiro, porém o valor exato não poderá ser divulgado oficialmente por uma cláusula de confidencialidade incluída nos termos da apólice. Heath Ledger foi encontrado morto há um ano em seu apartamento de Nova York. Inicialmente, os médicos suspeitaram que ele tinha se suicidado com uma overdose de remédios, mas uma pesquisa constatou que se tratou de um acidente. A seguradora decidiu estudar por conta própria as provas, já que o suicídio de Ledger teria eximido a ReliaStar Life de pagar a quantia à filha do ator. O acordo está pendente de aprovação na Suprema Corte do estado de Los Angeles, Estados Unidos, que divulgará sua decisão em 23 de fevereiro.