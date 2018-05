Segundo os Beatles, eles eram os melhores Quando as coisas já não desciam redondas, os Beatles resolveram pulverizar as tensões na banda fundando um selo. O Apple Records veio então para lançar gente sobretudo em que os quatro rapazes acreditavam. Entre 1968 e 1973, a empresa fez vingar cerca de 50 singles, poucos realmente vitoriosos, na maioria de artistas de um crescente soft rock que nascia com a década de 70. A primeira coletânea da empresa dos Beatles atesta o quanto de dinheiro foi desperdiçado em nomes que logo seriam esquecidos. O que realmente fez valer o investimento está em James Taylor (Carolina In My Mind), Mary Hopkin (Those Were The Days, que Silvio Santos implodiu ao usá-la para chamar os jurados de seu Show de Calouros nos anos 80) e o melhor dos talentos caçados pelos Beatles, Badfinger. A banda aparece como The Iveys, nome da primeira formação, com Maybe Tomorrow, e como Badfinger, em Come and Get It (um presente de Paul McCartney) e Day After Day. O Badfinger não decolou e seus líderes, Peter Ham (foto) e Tom Evans, se suicidaram.