Segundo Ecad, o funk deve ser paciente A respeito da reportagem Na Cola do Ecad, publicada no dia 25 de maio pelo "Estado", o Ecad prestou alguns esclarecimentos. No texto, o funkeiro Mc Créu dizia não receber direito autoral do uso de suas músicas no YouTube. A nota do Ecad explicou que "a primeira distribuição do YouTube está prevista para acontecer em junho de 2011", e que, "sendo assim, nem o MC Créu nem qualquer outro artista filiado recebeu, até o momento, direito autoral do canal YouTube." Segundo o escritório, as regras para essa distribuição foram definidas em acordo entre as associações de música e o Ecad. "Vale ressaltar que, entre o ano de 2005 e o mês de abril de 2011, o Mc Créu recebeu R$ 169.840,44 em direitos autorais referente às execuções públicas de suas obras."