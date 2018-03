Segundo dia do Rio Summer traz direfentes referências

O segundo dia do Rio Summer teve desfiles da Rosa Chá, Totem e Iódice, além da abertura de Cris Barros. Cada uma marcou presença dapassarela de maneira particular. Clima de bossa nova, som de mar e até água inundando a passarela foram algumas das idéias deste ano, em coleções com inspiração vinda dos tropicalistas e até da África A grife Iódice apostou na geometria dos cortes e em tecidos esvoaçantes. Com a passarela cheia de água, a Rosa Chá mostrou sua coleção de roupas de banho. Já a Totem preferiu usar referências africanas, com acessórios beirando o artesanal.