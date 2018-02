Segundo dia do Fashion Rio começa no meio da floresta

O segundo dia da edição de outono-inverno do Fashion Rio, nesta segunda, 12, teve como destaque o desfile da Redley, que trouxe casaco de lã, bota, luva e cachecol para um dia típico do verão carioca: de sol fortíssimo e suadouro generalizado. Numa estação de clima instável, em que num dia o sol não dá trégua e, no outro, o céu desaba, a grife se arriscou bastante ao levar sua passarela para o meio do Parque Nacional da Tijuca, na zona norte da cidade. Podia ter chovido e dado tudo errado - mas o sol brilhou entre as árvores e iluminou os looks bem invernais da marca, que já conta 23 anos de vida. Desfile da Redley na Floresta da Tijuca é o destaque do segundo dia de desfiles do Fashion Rio. Foto: Marcos D'Paula/AE Veja também: Lilica Ripilica abre a passarela da 14.ª edição do Fashion Rio Coleção da Sta Ephigênia é inspirada na África Grazi Massafera faz sua estreia no Fashion Rio Não por acaso, o investimento era nas "cores da natureza": muito marrom, telhas, diferentes tonalidades de azul, verde musgo e o chamado "verde clorofila", em peças em tricô vazado (blusas, cachecóis, vestidos), patchwork (jaquetas, bermudas) e bonitos detalhes em macramê (vestidos, boleros, blusas). Tudo em integração com os tons da floresta e ao som de Tudo Que Você Podia Ser, de Marcio Borges e Lô Borges, na voz de Milton Nascimento ("Com sol e chuva/ você sonhava...") A grife jovem, que em 2007 se apresentou no Forte de Copacabana (parece ser pé quente, pois também foi um dia lindo de sol), instalou bancões de madeira ao longo de sua passarela, bem no clima "alternativo e autossustentável", ecologicamente corretíssimo, que buscou imprimir. Usou tecidos como gaze de algodão e o inusitado algodão de garrafa pet; para enfeitar seus meninos e meninas, acessórios pulseiras e colares de sementes. Nas mãos, bolsas espaçosas para viagens no frio. As poucas estampas eram reproduções de folhagem (digitais), e apareceram em bermudas, camisas e casacos. Com tanta roupa, os modelos só não passaram mal por conta do clima mais ameno da floresta. Já na Marina da Glória, o território do Fashion Rio - cuja vista para a Baía de Guanabara segue encantando os convidados de fora -, a tarde foi aberta por dois desfiles de jovens grifes de moda feminina, Giulia Borges e Homem de Barro, esta do casal Marcio Duque e Aline Rabello Dias. As duas dividiram a mesma passarela. Enquanto Giulia imaginou uma bem-humorada mistura entre índios e cowboys, a grife da cidade de Niterói, que vende para o Brasil todo, buscou inspiração no livro O Menino do Dedo Verde, clássico infantil do escritor francês Maurice Druon. Giulia apostou nas estampas e grafismos, e não abriu mão dos laçarotes, que são uma marca sua. Viu-se muito chamois, o que era previsível levando-se em conta o universo escolhido, além de calçados meio bota (com franjas), meio sandália plataforma. "Eu tentei trabalhar um jogo de misturas, unindo os dois universos de forma divertida", explicou Giulia, que estreou no Fashion Rio no ano passado. "Quis o étnico fugindo do literal". A Homem de Barro, por sua vez, foi bem fundo na história do menino Tistu, que descobre o incrível dom de fazer brotar plantas e flores onde encosta seu dedo. Estampou e aplicou flores e folhagens em saias, blusas e vestidos, fazendo referências bem explícitas ao livro de Druon. O tricô, carro-chefe da Coven, predominou em sua coleção outono-inverno. A estilista Liliane Rebehy imaginou um mundo de ilusões como linha mestra de seu desfile. Com em outras passarelas, viram-se formas secas em vestidos e calças, muitas vezes coladas ao corpo, daquelas só usáveis pelas bem magrinhas. A Coven, que é vendida nos cinco continentes, salpicou laranja, fúcsia e vermelho em meio ao marrom e preto e trabalhou o fio do tricô de blusas, vestidos e boleros criando um efeito de "fake fur" (falsa pele, sem agressão aos animais). A noite de ainda teria Mara Mac, Melk Z-da, Alessa e TNG, esta tendo como estrela o ator e ex-modelo Cauã Reymond. Num Fashion Rio pobre de celebridades na passarela e nas filas A, quem tem Halley em seu casting tem muito. Curiosamente, sua namorada, a atriz Grazi Massafera, foi a estrela da abertura do Fashion Rio, no domingo - ela desfilou para Walter Rodrigues. Hoje é dia de Filhas de Gaia, Koolture (sob a denominação de "novos estilistas", tal qual Giulia Borges e Homem de Barro), Tessuti, Maria Bonita Extra, Cavendish e Victor Dzenk. A semana de moda carioca vai até sexta-feira.