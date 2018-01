Segunda temporada de Lost estréia hoje na AXN Enquanto a Globo exibe o primeiro ano, a TV paga AXN estréia, hoje, a segunda temporada do seriado norte-americano Lost, revelando parte dos segredos dos sobreviventes de um desastre aéreo isolados em uma misteriosa ilha. As novidades não param por aí. Entram para o elenco novos atores, como a atriz Katey Sagal, da série 8 Simple Rules e o modelo e ator britânico Adewale Akinnuoye-Agbaje, de O Retorno da Múmia. A atriz de The Drew Carey Show Cynthia Watros e Michelle Rodriguez, de Velozes e Furiosos também integram o time. Esta última vai fazer parte do elenco principal no papel de Ana-Lucia Cortez. Lost virou febre mundial e venceu o Globo de Ouro na categoria melhor série drama em 2006. O público pode conferir as novidades toda segunda-feira, às 21 horas. Hoje, como é o primeiro capítulo da segunda temporada, às 20 horas a AXN exibe um especial sobre a série.