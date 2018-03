Segunda temporada de 'Heroes' chega em DVD em agosto

Quem perdeu as aventuras dos super-heróis Hiro, Claire, Peter, o policial Matt, entre outros na segunda temporada da série Heroes na TV, pode conferir todos os episódios a partir de 6 de agosto em DVD. O segundo ano do seriado estará disponível para locação pela Universal Pictures após a data. Elenco de 'Heroes', da Universal Channel. Foto: Divulgação. Em seu primeiro ano, Heroes, exibido pelo Universal Channel, foi o seriado mais assistido da TV paga no Brasil. A segunda temporada do concorrendo de Lost teve o desafio de entrelaçar o caminho dos personagens, além de revelar o ponto fraco dos seus poderes. Sylar, o grande vilão da primeira temporada, perde todos os seus poderes e acaba indefeso. No segundo ano, os fãs conhecerão um novo vilão. Os mutantes descobriram que não são os únicos heróis que existem, e isto tornará suas vidas ainda mais agitadas. DVD Heroes 2º Temporada (Heroes - Season Two, 2007 - Estados Unidos). Lançamento Universal Pictures. Box com 3 DVDs para locação. A partir de 6 de agosto. Elenco: Mais Oka, Adrian Pasdar, Noah Gray-Cabey, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Sendhil Ramamurthy, Santiago Cabrera, Leonard Roberts, Greg Grunberg, Ali Larter. Gênero: Ficção Científica. Duração: 460 minutos aprox.