Segunda parte do filme 'Che' abre hoje Cine Ceará

Amanhã começa a mostra competitiva, de caráter ibero-americano. A predominância é de filmes brasileiros. Nada menos de quatro nacionais, entre oito concorrentes, estarão disputando os troféus Mucuripe, distribuídos pelo festival: ''Pequeno Burguês - Filosofia de Vida'', de Edu Mansur, ''Se Nada Mais Der Certo'', de Eduardo Belmonte, ''À Deriva'', de Heitor Dhalia, e ''O Homem Que Engarrafava Nuvens'', de Lírio Ferreira. Competem com eles o argentino ''Haroldo Conti - Homo Viator'', de Miguel Mato; o mexicano ''Coração do Tempo'', de Alberto Cortés; o cubano ''Os Deuses Quebrados'', de Ernesto Darana, e o peruano ''O Prêmio'', de Alberto Chicho Durante. Além dos longas, 15 curtas-metragens disputam os troféus do festival cearense.

A relação de longas nacionais mostra a dificuldade por que passam os festivais brasileiros na seleção de seus filmes: dos quatro, apenas ''Pequeno Burguês - Filosofia de Vida'', um documentário sobre Martinho da Vila, pode ser considerado 100% inédito. Os demais, de uma forma ou de outra, já participaram de outros eventos do gênero. Há, inclusive, um vencedor de festival, ''Se Nada Mais Der Certo'', que ganhou a Première do Rio no ano passado. O Cine Ceará tem encontrado no formato ibero-americano a maneira de driblar essa carência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.