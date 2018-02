Segredos e mentiras

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Existe sempre um meio de dizer aquilo que querem nos fazer calar. Vindo do Irã, o espetáculo Onde Você Estava em 8 de Janeiro? revela-se um quadro da vida cotidiana do País, uma colagem de fragmentos do que acontece hoje nas ruas da capital, Teerã. Na montagem, que foi vista no FIT - Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto e chega amanhã ao Sesc Belenzinho, o diretor e dramaturgo Amir Reza Koohestani captura as angústias que afligem um grupo de amigos.

Sem direcionar o foco diretamente para questões macro políticas, flagra situações triviais. Apenas fragmentos de vidas anônimas, não fossem eles um reflexo daquilo que se passa no Irã nos últimos anos.

Para contar sua história, o autor reforça a sensação de trivialidade com um simples procedimento: transforma a quase totalidade dos diálogos em conversas pelo celular. "Ele se serve da série de mal-entendidos que podem ser gerados por uma conversa ao telefone. É uma situação em que se torna mais fácil mentir e esconder o que realmente está se passando", diz Mahin Sadri, uma das atrizes da Mehr Theatre Group.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desaparecimento de uma arma serve de mote para que Koohestani entrelace as trajetórias de seis personagens. Durante uma noite fria de inverno, um grupo de amigas ensaia uma versão de As Criadas, texto clássico de Jean Genet. Noivo de uma delas, o jovem Ali consegue uma pequena brecha na polícia - onde presta serviço militar - para assistir à apresentação. Não contava com uma forte nevasca, que força todos a pernoitarem na casa. No dia seguinte, ele acorda sozinho. Os outros já haviam partido. E seu revólver não estava mais lá.

Quem teria, afinal, roubado a arma? E o que pretende fazer com ela? Essas são apenas as primeiras das incontáveis perguntas que a encenação impõe ao espectador. Resolvido o primeiro enigma, outros logo surgem. Em dado momento, os seis personagens acreditam precisar da arma para resolver seus problemas. A referência a Genet, percebe-se, não é gratuita. Assim como em As Criadas, são as relações de poder que movimentam o jogo.

Em código. Nem sempre é fácil acompanhar o que se passa. Frases, repletas de termos cifrados, vão sendo agenciadas para compor as narrativas. Em um País onde o temor da vigilância é constante, nem tudo pode ser dito abertamente. Especialmente após os sangrentos acontecimentos que marcaram as eleições de 2009. "Ele usa isso para mostrar o medo que as pessoas têm, como a liberdade é controlada", comenta Mahin.

O ritmo vertiginoso com o qual as falas se sucedem, quase sem intervalo, também demanda atenção extra do espectador. "Logo que estreamos não sabíamos se as pessoas iam conseguir entender". Uma sensação de estranhamento que é ainda maior para plateias estrangeiras - obrigadas a acompanhar em legendas eletrônicas o que é dito em persa.

Em sua dramaturgia, o diretor invariavelmente se furta à tentação de defender teses ou apresentar soluções para as questões políticas do Irã. Certamente, o expediente é uma maneira de se produzir arte em um lugar onde vigora a censura. "As pessoas podem falar, podem discutir. Você só não pode dizer diretamente. Tem que encontrar o seu jeito", esclarece Mahin.

Ela lembra, porém, que a recusa ao dogmatismo não é apenas um meio de escapar de sanções, mas de matizar um quadro composto de nuances e contradições. "Não é uma peça sobre política. Ela trata de relações e não-relações. De como a situação do País impacta o sentimento das pessoas", pontua a atriz. A despeito dos temas nos quais esbarra - a obrigatoriedade do serviço militar, a situação das mulheres, as restrições à liberdade - a produção não apenas foi liberada pelo governo iraniano, como dele recebeu subvenção. Desde a estreia, em 2009, já foi encenada na Bélgica, na França e no Reino Unido.

Onde Você Estava em 8 de Janeiro? é a sétima criação da Mehr Theatre Group e repete algumas das marcas que notabilizaram o teatro de Amir Reza Koohestani. A ausência de interação entre os atores, aqui pautada pelo uso dos celulares, já aparecia em trabalhos anteriores. Na montagem Dance on Glasses - que foi encenada no Rio e em Brasília - um homem e uma mulher surgiam separados por uma mesa com quatro metros de comprimento. Já em Quartet: a Journey North os intérpretes tratavam de contar a história de dois assassinos não por meio de diálogos, mas de monólogos direcionados diretamente ao público. Outro traço que sobressai na escrita de Koohestani é sua devoção à fala das ruas. Tudo deve soar tão plausível quanto trivial. Todo o absurdo advém do próprio real.

ONDE VOCÊ ESTAVA EM 8 DE JANEIRO?

Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700.

4ª e 5ª, às 21 h. R$ 6 a R$ 24.