Segredos da imagem contemporânea

O Instituto Moreira Salles é o próprio guardião da memória visual no Brasil, dispondo de um excelente acervo fotográfico que conta com raridades como imagens de Marc Ferrez (1843-1923), George Leuzinger (1813-1892) e Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), entre outros. Disposto a também oferecer um olhar crítico sobre a fotografia contemporânea, o instituto lança agora uma revista semestral, Zum, que pretende, a partir de artigos e imagens, estimular a reflexão crítica desse universo e sua relação com outras artes, como cinema, literatura e artes plásticas.

Para isso, o IMS convidou Peter Galassi para uma palestra no Rio, na quinta-feira, e em São Paulo, no sábado. Curador-chefe do Departamento de Fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova York entre 1991 e este ano, ele planeja falar principalmente sobre como mudou nossa percepção a partir da mudança da imagem analógica para a digital. O assunto, aliás, é bem tratado pela Zum, que será editada por Thyago Nogueira: em artigos instigantes, discute-se desde a ética de fotos capturadas na internet até o voyeurismo que se espalhava pelos parques de Tóquio nos anos 1970. A revista traz ainda um ensaio escrito por Henri Cartier-Bresson em 1952, no qual mostra a câmera e a foto como propiciadores de um encontro com o mundo. Leia a entrevista de Galassi concedida por e-mail ao Estado.

A imagem é um ato do pensamento, pois o fotógrafo se articula para fotografar. Como funciona a fotografia hoje, em tempos de máquinas digitais?

Esta manhã, visitei o dentista para um check-up (meus dentes estão bem, me alegro em dizer). Precisei me submeter a exames de raio X e fiquei surpreso como essa tarefa se tornou mais fácil graças à tecnologia digital: o dentista viu as imagens em segundos. Este é um pequeno exemplo de algo importante para a fotografia em geral. A tecnologia digital veio substituir a analógica, mas isso não significa que a função ou a aparência de uma fotografia é necessariamente diferente do que era antes. É sobre isso que irei falar em minha palestra, ou seja, quais são os caminhos que a tecnologia digital tem mais ressaltado que corroído a capacidade da fotografia em descrever o mundo fora do estúdio.

De onde vem o prazer das pessoas em olhar e colecionar fotos?

Olhar é um prazer. Olhar reproduções também, assim, como olhar imagens fotográficas. Fotografias não copiam a realidade, mas trazem muito do sabor dessa realidade. E, como disse Lee Friedlander, "a fotografia é um meio generoso, pois oferece uma árvore e todas suas folhas". Ou seja, uma foto traz muito mais do que imaginamos estar naquela imagem - por isso que retornamos sempre à ela.

Especialmente no jornalismo, vemos imagens que muitas vezes não têm o conteúdo forte que o fotógrafo pode dar. Por quê?

É justo dizer que, no jornalismo, o assunto é mais importante que o fotógrafo. Assim como o repórter é obrigado a apurar corretamente, o fotojornalista é responsável por fornecer uma descrição informativa. Isso serve até mesmo para fotógrafos muito talentosos.

Um fotógrafo deve responder a questões ou criar dúvidas nas pessoas?

Se as fotos são boas o suficiente, podem articular a relação do fotógrafo com o mundo, de modo que nós, espectadores, experimentamos o que foi retratado por meio da sensibilidade do fotógrafo. Pode-se dizer que julgamos a qualidade das fotos de acordo com o caráter da relação que elas propõem para o mundo. Mas acredito não existir regras que regem o que essa relação deve ser.

Qual a função do fotojornalismo?

Imagens podem descrever o mundo de uma forma que as palavras não conseguem. Essa é uma das razões de ser do fotojornalismo. Imagens dramáticas, coloridas, sexy vendem revistas e jornais. Essa é outra razão de ser do fotojornalismo, tão legítima quanto a primeira. A chave está em evitar confundir uma e outra.

Existe um excesso de imagens no mundo hoje em dia?

Há 15 anos, ao lado de minha colega Susan Kismaric e outros dois companheiros do New York Times, organizei uma exposição com imagens do arquivo do jornal, que então deveria conter entre 5 e 6 milhões de cópias. Lembro ter calculado que, se gastássemos um segundo por foto, durante seis meses, os quatro teríamos visto apenas uma fração do todo. Em outras palavras, do ponto de vista do ser humano com um par de olhos que enxergue normalmente, haverá uma superabundância de imagens novas espalhadas pelo mundo, o que pode exigir anos de observação.

Seria a fotografia um mero espelho de nossa contemporaneidade, um alerta para a maneira como estamos lendo e recebendo essa quantidade de informações?

Talvez o problema não esteja na quantidade de imagens ou de informação, mas no convencimento a que somos obrigados a ter da real necessidade de olhar todas essas imagens e absorver suas informações. Como todo mundo, uso direto a internet em meu trabalho e nunca deixaria de me deliciar com as conveniências que ela oferece. Como cresci no mundo analógico, sempre me sinto como uma criança rodeada de presentes de Natal. Mas não sou obrigado a olhar para todas as fotos disponíveis na web. Para mim, a questão não é quantas fotos existem, mas quão boas são as que escolho.