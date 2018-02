'Segredo de Família': o nazismo sob a ótica dos jovens Até onde você iria para sobreviver e salvar a sua família? A graphic novel Segredo de Família, que o selo Quadrinhos na Cia. (da Companhia das Letras) publica no Brasil agora, oferece uma dolorosa lição sobre esse tema. Trata-se de um mergulho nas trevas e nas cicatrizes do colaboracionismo na Holanda. História inventariada pelo quadrinista Eric Heuvel (que depois, com os artistas Ruud Van Der Rol e Lies Schippers, trabalharia numa sequência chamada A Busca), Segredo de Família (De Ontdekking) foi produzida em cooperação com a Anne Frank House e o Museu da Resistência da Frísia.