Secretário municipal de Cultura do Rio pode ir para a Secretaria Nacional O nome do secretário municipal de cultura do Rio, Marcelo Calero, pode ser confirmado como o novo secretário nacional de Cultura, pasta que está agora subordinada ao Ministério da Educação. Ele é secretário do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, mesmo partido do presidente em exercício, Michel Temer. Ainda não há confirmação oficial de sua nomeação.