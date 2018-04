Secretaria da Cultura promove mostra de curtas no MIS O Museu da Imagem e do Som vai receber em agosto uma mostra de curta-metragem, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura. Entre os dias 2 e 5 do próximo mês, o serão exibidos 11 filmes produzidos com verba concedida pelo governo de São Paulo por meio do Prêmio Estímulo de curta-metragem, criado para apoiar a realização de obras cinematográficas de curta duração. Os filmes são os vencedores da edição de 2007.