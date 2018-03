Secretaria da Cultura de SP encera inscrições para programas Vence nesta segunda-feira o prazo para inscrição no Programa de Ação Cultural (PAC) número 19, da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que se refere a projetos na área indígena. Na quarta-feira, vencem também os prazos para os PACs números 21, 22 e 23, que tratam do apoio aos espetáculos de teatro. Já na área de cinema vão até o dia 2 as inscrições para o PAC número 20, para a produção de filmes. Mais informações: (011) 3351- 8165