Sebastião Salgado revive a aventura de Charles Darwin O fotógrafo Sebastião Salgado inaugura nesta quinta-feira, às 10 horas, no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, a exposição Genesis, com patrocínio da Arcelor Brasil e apoio da Unesco. A mostra, que será aberta com a presença do fotógrafo, é o resultado de dois anos de trabalho em que Salgado revive a epopéia de Charles Darwin, registrando imagens como o nascimento de um leão-marinho, que resiste a um ataque de falcões na Ilha de Galápagos. Esse trabalho terá difusão mundial com foco na educação ambiental. Ele representa, segundo Salgado, "uma forma de antropologia planetária". A exposição poderá ser vista até 19 de novembro.