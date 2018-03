Sebastian mostra que é mais do que uma juba escovada Sebastian Bach é tão escovadinho que nunca encararia um morcego, como Ozzy. Mas, na abertura do Guns, engoliu uma rosa vermelha e cuspiu as pétalas (foto). "Hoje São Paulo é a capital do rock." De resto, se comportou como autêntico fanzoca: findo seu show, agarrou a namorada de shorts mínimo e ficou no palco do Guns, assistindo ao desfile de coletinhos e de bandanas. / J.M.