Sean Penn será político gay em filme de Gus Van Sant Sean Penn vai representar o político gay da década de 1970 Harvey Milk, de San Francisco, e Matt Damon será seu assassino, num projeto a ser dirigido por Gus Van Sant. Van Sant espera iniciar a produção do filme, ainda sem título, em San Francisco, possivelmente já em dezembro. É o capítulo mais recente numa corrida que começou há tempos para filmar a biografia do primeiro político eleito nos EUA declaradamente gay. O projeto de Van Sant concorreu com outro do diretor Bryan Singer, que é abertamente gay. Os produtores Craig Zadan e Neil Meron (de "Hairspray") vêm tentando há mais de 15 anos produzir uma versão para o cinema da biografia de Harvey Milk, "The Mayor of Castro Street" (1982), de Randy Shilts. Matt Damon será Dan White, assassino de Milk, que era supervisor da prefeitura de San Francisco, e do prefeito George Moscone, em 1978. Condenado a sete anos de prisão, ele cumpriu cinco anos da pena e depois se suicidou, em 1985.