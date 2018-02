SEAN PENN RECEBE ATOR BRASILEIRO O ator norte-americano Sean Penn recebeu o ator brasileiro Ariel Goldenberg e sua mulher Rita Pokk, na sexta-feira em Los Angeles, EUA. A dupla estrela o filme Colegas, de Marcelo Galvão, que contra a história de três jovens com Síndrome de Down (Goldenberg, Breno Viola e Rita), que fogem de um instituto, dispostos a realizar seus sonhos. Na época do lançamento do filme no Brasil, que estreou em 1º de março, foi realizada uma campanha de Ariel para que Penn, seu ídolo, viesse ao País para a première de Colegas. Penn não veio, mas abriu a porta de sua mansão em Malibu para o brasileiro, para quem até fez churrasco.