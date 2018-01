Sean Penn lidera caravana de militantes movida a biodiesel Por Leslie Simmons INDIO, Califórnia (Hollywood Reporter) - Sean Penn está combatendo a guerra no Iraque, a pobreza e a situação dos sem-teto. Além disso, quer ajudar a salvar o meio ambiente. E está fazendo tudo isso de um ônibus. O ator, que surpreendeu a muitos quando seu nome apareceu na programação do Festival de Música e Artes de Coachella Valley, realizado no fim de semana no sul da Califórnia, planejava embarcar num comboio de ônibus movidos a biodiesel e levar cerca de 300 pessoas numa viagem de 2.900 quilômetros, terminando em Nova Orleans. O comboio idealizado por Penn, chamado Caravana Mãos Sujas, estava marcado para partir nesta segunda-feira. A expectativa é que chegue a Nova Orleans em 4 de maio, em tempo para o festival anual de jazz da cidade. "Vejo isto como uma prestação de contas", disse Penn, que estava previsto para fazer duas participações em Coachella no domingo. "Minha geração e as que a antecederam precisam reconhecer até que ponto inibimos a iniciativa dos jovens de hoje, que estão sedentos por transformações e são mais imaginativos e inteligentes que nós." Penn disse que vai simplesmente fornecer o transporte, mas que a caravana será dirigida pelos jovens. "A Caravana Mãos Sujas quer dar poder aos jovens para eles defenderem aquilo em que acreditam", disse. Enquanto os ônibus movidos a biodiesel percorrem cidades americanas, o plano é que os membros da caravana se ofereçam para trabalhar como voluntários para organizações locais ou para fazer qualquer coisa que se sintam inspirados a fazer. Tendo como meta "encorajar os indivíduos a tomar atitudes individuais", a caravana vai parar em campings, onde fará encontros com músicos, artistas, ativistas, cineastas e palestrantes convidados. "Convidei Sean a falar em Coachella, e ele levou a coisa um passo além e me propôs esta idéia", disse Paul Tollett, organizador do festival Coachella. "A equipe inteira do Coachella está emocionada com o lançamento desta viagem no festival deste ano."